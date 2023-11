Perú vs. Venezuela se miden en el estadio Nacional este martes 21 de noviembre, por la fecha 6 de las Eliminatorias 2026. Si bien la ‘Vinotinto’ vive un mejor presente, la ‘Blanquirroja’ buscará cortar su mala racha de cuatro derrotas al hilo con el apoyo de su hinchada. En la siguiente nota conocerás en qué canales ver la transmisión del encuentro y a qué hora comienza, según la zona horaria de cada país de Sudamérica.

La Selección Peruana lleva cuatro partidos sin ganar y está última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, con un solo punto. La derrota por 2-0 a manos de Bolivia, con goles de Henry Vaca y Ramiro Vaca, no hizo más que agudizar el pésimo presente por el que atraviesa el cuadro dirigido por Juan Reynoso, quien no consigue darle a la tecla para que su plan de juego funcione.

Lo peor es que en cada conferencia de prensa no muestra ninguna autocrítica a su gestión, como si todo estuviera color de rosa en la ‘Blanquirroja’. “No comparto eso de que hoy nos superaron. Voy a revisar el video, pero si me quedo con el ‘ufff’ de la gente, podría ser. Siempre uno, en el análisis, ve otras cosas después de seguir una o dos veces el partido. Seguramente, encontraremos respuestas y soluciones para revertir el mal momento”, dijo en su último diálogo con los medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que no tiene pensando en renunciar y que el rendimiento de sus jugadores, a partir del esfuerzo, lo ilusiona para lo que se viene en este proceso clasificatorio. “Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan y lo que han hecho a 3.600 metros (de altura), me ilusiona. De ahí en más, esto es fútbol, de resultados, que hay situaciones ajenas, pero siempre he sido muy perseverante en mi vida y, hoy, no va a ser la excepción”, añadió.

A pesar de las dudas que existen sobre su trabajo, sus futbolistas lo han respaldado. Gianluca Lapadula, atento a las constantes críticas que recibe Juan Reynoso por parte de la opinión pública y el evidente descontento de la hinchada por el funcionamiento de la ‘Bicolor’, reafirmó su confianza en él. Recordemos que durante el partido frente a Bolivia, los fanáticos que acudieron al estadio Hernando Siles mostraron su rechazo al ‘Ajedrecista’ cantando al unísono “Fuera Reynoso”.

“Yo creo que hay que quedarnos unidos como siempre. Estoy seguro que la mejor manera para sacar este momento adelante es quedarse unidos, todos. Estamos conscientes que no es un buen momento y creo que hay que compartir esto. No solo se puede atacar a Reynoso. Por ejemplo, en La Paz yo tuve la posibilidad de marcar un gol y fallé. No hay que atacar al ‘profe’, todos somos una familia en las buenas y en las malas. Hay que trabajar y seguir unidos como somos”, sostuvo el sábado en la Videna.

Como contraparte, Venezuela atraviesa por un presente diferente al de la Selección Peruana y su cuarto lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, con ocho puntos, es el fiel reflejo del trabajo que viene realizando Fernando Batista. En su último encuentro empató por 0-0 ante Ecuador en el estadio Monumental de Maturín y el pueblo venezolano está ilusionado con clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Hay que tomar en cuenta que el plantel de Venezuela llegará a Lima el lunes e inmediatamente se hospedará en el Hotel Westin, ubicado en el distrito de San Isidro. Según el cronograma establecido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), no entrenará en ningún predio. Eso sí, tienen programado una conferencia de prensa el mismo día de su llegada, donde posiblemente hablará su director técnico.

Perú venció por 1-0 a Venezuela en la última vez que se enfrentaron en Lima. (Foto: Getty Images)





¿En qué canales ver el Perú vs. Venezuela?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Venezuela: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; Globo en Brasil; AUFTV Antel TV y DIRECTV en Uruguay; Chilevision y Paramount+ en Chile; Caracol TV en Colombia; El Canal del Fútbol y Teleamazonas en Ecuador; TyC Sports en Argentina; GEN en Paraguay; ByM Sport, Televen, SimpleTV y Venevisión en Venezuela; y FBF Play en Bolivia.

¿A qué hora comienza el Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 22.





