El 10 de marzo del 2016, Erinson Ramírez, con 19 años, hizo su debut con Alianza Lima: ingresó por Josimar Atoche y jugó los últimos 30 minutos del triunfo por 4-1 sobre Ayacucho FC. De aquel equipo de Roberto Mosquera la figura que más destacaba era Óscar Vílchez, pero la aparición del extremo no pasaba desapercibida para la ‘12′ blanquiazul: llamaba la atención su velocidad y su intención de ganar en el uno contra uno. Sin embargo ni esa aparición en el Apertura le permitió integrar la delegación de la selección peruana para el Sudamericana sub 20 en Ecuador. El primer golpe de su carrera.

¿Qué pasó? Fernando Nogara, el técnico de aquella escuadra bicolor, decidió separarlo por una supuesta indisciplina. “No será convocado más, por lo menos, mientras yo esté aquí. Se le citó a entrenar y no se presentó. Eso quiere decir que no tiene interés en venir. No lo tendremos en cuenta en las próximas convocatorias”, dijo el argentino. Ramírez se defendió, pero la sentencia ya estaba definida en la Videna.

Lejos de aquel episodio, cuando el hoy extremo de Deportivo Municipal repotenciaba su carrera, de la mano de Pablo Bengoechea, recibió un segundo golpe. Una lesión en el pie izquierdo hizo que se aleje de las canchas por tres meses y se perdió todo el Clausura 2018. Con ese escenario, su etapa en La Victoria terminó: se mudó a Trujillo para ponerse la camiseta de la Universidad César Vallejo en el 2019. Parecía que era su momento... pero nuevamente una molestia en el mismo pie izquierdo lo alejaron de las canchas la primera mitad de temporada. No podía despegar.

Ramírez fue campeón con Alianza Lima en 2017. (Difusión)

Empezó el renacer

Dicen que Dios aprieta pero no ahorca, y Erinson Ramírez lo experimentó. El chico de Pisco -exactamente del barrio ‘La Alameda’, quien llegó a Alianza Lima a los 13 años junto a sus paisanos Aldair Fuentes y José Cotrina- empezó a renacer como el ave fénix. Era diciembre del 2019, y Franco Navarro se contactó con él para reforzar a UTC. Con los cajamarquinos, el año pasado, su nombre volvería a sonar fuerte. Anotó siete tantos en 22 partidos y fue pieza clave del equipo que aseguró un boleto para la Copa Sudamericana. Volvió a ser el chico de la gambeta ‘endemoniada’, las zancadas largas, quimba y velocidad, las mismas cualidades que demostró en su paso por las menores de tienda victoriana, donde era considerado una promesa por los técnicos.

Estuvo una temporada en UTC, en 2020. (Difusión)

El ‘profe’ Navarro, el hombre Franco

“El ‘profe’ Franco siempre me dice que están mirando desde la Videna. Llegar a la selección es mi principal objetivo, pero lo tomo con tranquilidad, sé que llegará en cualquier momento”, le contó Ramírez a Depor, en noviembre del año pasado. Franco Navarro, quizás el técnico que sacó lo mejor de él, no le jugaba una broma. Erinson fue convocado por primera vez en febrero por Ricardo Gareca para un microciclo, junto a otros jugadores del torneo local. Ya estando en Municipal, jugando como extremo o segundo delantero, continuó siendo parte de los ‘entrenos’ en San Luis. Y así llegó la gran noticia: está dentro de la lista preliminar de 50 jugadores del ‘Tigre’ Gareca para disputar la Copa América 2021.

Ese fruto se debe, en gran parte, al Franco Navarro, quien le dio la gran responsabilidad de ser la manija de Municipal este año, pese al interés de equipos grandes como Universitario y Sporting Cristal. En sus palabras, el ‘Pepón’ es su ‘papá’, y él no duda en agradecerle toda la confianza y enseñanzas: “Previo a los partidos, el profesor nos muestra a mí, y a los más jóvenes, sus videos como jugador. Fue un gran delantero, goleador, su mejor época fue con Independiente”.

Este año, Erinson Ramírez lleva un gol con Municipal. (Difusión)

Ponte la blanquirroja

El reto es difícil de cara a la Copa América: que su nombre aparezca en la lista final de 23. Pero tiene claro que con regularidad será más sencillo que tenga una chance. Por el momento, más allá de que Deportivo Municipal registra cuatro derrotas en las cinco primeras fechas, él ya acumuló cuatro cotejos en la Liga 1. Encima, con la ’10′ en la espalda: “Me siento más maduro. Fuerte mental y anímicamente. El ‘profe’ Navarro ayudó mucho para que pueda volver a mi mejor nivel”.

A sus 23 años, tiene todas las cualidades para dar el salto al extranjero y hacerse un nombre. En la fecha 4 ya le anotó una ‘pepaza’ a Cristal, y demostró que Ricardo Gareca tiene una buena alternativa con él en ataque. El ‘Tigre’ lo chequea fecha a fecha, y tendrá que dar el máximo si quiere llegar a la bicolor y compartir equipo con nuestros mejores referentes. Ya lleva la ‘Franja’ de ‘Muni’ en el pecho, ojalá no pase mucho tiempo para verlo celebrar con la blanquirroja.

Ramírez iba a ser parte de la selección peruana sub 20 en 2017. (Difusión)

