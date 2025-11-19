Fabio Gruber tuvo su esperado debut en la Selección Peruana frente a Chile en el cierre de la fecha FIFA de noviembre. Ya había sido probado por Manuel Barreto en la previa del duelo ante Rusia, pero se quedó en la banca de suplentes. El zaguero tuvo su primera chance ante la ‘Roja’, haciendo dupla con Renzo Garcés, y dejó buenas impresiones más allá de la derrota. De hecho, completó los 90 minutos y cerró una sobria actuación dejando buenas sensaciones a futuro, pensando que a sus 23 años podrá consolidarse en las próximas Eliminatorias y ser una buena alternativa en el universo de la Bicolor.

En resumen, el jugador del Núremberg de Alemania ganó dos de tres duelos áereos, acertó 45 de 54 pases, 14 de 19 en campo contrario, tuvo seis recuperaciones, tres intercepciones y cuatro despejes. Un buen registro ante Chile para lo que fue su primera vez defendiendo a la Selección Peruana, luego de una rápida gestión para tener toda la documentación necesario y ser convocado para esta gira en Asia que cerró con un empate y una derrota.

Al respecto, Núremberg compartió en su web oficial sus impresiones sobre el debut de su futbolista. “Fabio Gruber se incorporó recientemente a la selección peruana. Tras seis días de adaptación con sus nuevos compañeros, nuestro co-capitán fue titular como defensa central, debutando con la selección de su país natal. Sin embargo, luego de 90 minutos, Gruber y sus compañeros cayeron derrotados por 1-2″, indicó su club.

Fabio Gruber disputó sus primeros minutos con la selección peruana. (Foto: FPF)

Luego de la fecha FIFA, Fabio Gruber viajó con destino a Alemania para reincorporarse a su equipo pensando en el reinicio de la Bundesliga 2, este domingo 23 ante Arminia Bielefeld desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Núremberg suma 15 puntos luego de 12 jornadas y se ubica a media tabla intentando alcanzar a Paderborn y Schalke 04, los líderes de la segunda división alemana.

Lo más inmediato es que Gruber, quien ha sido titular a lo largo de la temporada, se siga consolidando en Núremberg y pueda pelear por ascender a la Bundesliga para el próximo año para subir su cotización. Ese camino será beneficioso para la Selección Peruana, a la espera de definir el calendario deportivo del 2026 antes del inicio de las próximas Eliminatorias.

Se sabe que el defensa de la Bicolor es bien valorado en su equipo y también podría ser visto por otras instituciones del fútbol alemán con mejor presente, tanto en Bundesliga como en Bundesliga 2. A sus 23 años, el peruano también pasó por Augsburgo, desde la Sub-19 y el segundo equipo, y Verl FC, por lo que podría seguir dando pasos hacia adelante en su corta carrera deportiva.

Su valor de mercado, según las webs especializadas, es de 1.5 millones de euros. Junto a Renzo Garcés, Miguel Araujo y Luis Abram, Gruber asoma como una de las principales alternativas en la defensa de la Selección Peruana luego de un auspicioso debut. Que siga compitiendo en Alemania es un avance para que se mantenga en el universo del próximo entrenador de la Bicolor.

Fabio Gruber se volverá a sumar al Núremberg para el reinicio de la Bundesliga 2. (Foto: FCN)

TE PUEDE INTERESAR