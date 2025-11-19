En las últimas horas, mientras la Liga 1 estaba en medio de un parón por la fecha FIFA de noviembre, el mercado de pases empezó a moverse en silencio y con algunas novedades pensando en el 2026. La noticia más relevante estuvo alrededor de Alianza Lima, pues desde Argentina revelaron que hubo una propuesta formal ante Racing Club por el préstamo de Adrián Balboa. ‘Rocky’, un viejo conocido en La Victoria, es del agrado del comando técnico de Néstor Gorosito.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, la propuesta de Alianza Lima fue una cesión por un año con una opción de compra, considerando que el delantero uruguayo tiene contrato con Racing hasta diciembre del 2027. La noticia, por supuesto, dividió opiniones entre los hinchas blanquiazules.

Sin embargo, horas más tarde, el periodista Germán García Grova actualizó los detalles de las negociaciones y complementó que desde Avellaneda rechazaron el primer ofrecimiento de los íntimos; es decir, no aceptaron el préstamo. Por consiguiente, la única manera de que Adrián Balboa pueda regresar a Matute es con una compra definitiva.

Adrián Balboa tiene contrato con Racing hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

Por el momento se sabe que no hubo una contraoferta por parte de Alianza Lima, pero es muy probable que hagan un nuevo intento. Recordemos que el charrúa fue parte del equipo entre el 2019 y 2020, alcanzando la final nacional en donde los blanquiazules no pudieron vencer a Binacional. En cuanto sus números en esos años, marcó cinco goles y dio cuatro asistencias en 26 partidos.

En lo que respecta a sus números en Racing, el futbolista de 31 años llegó al Cilindro a inicios de temporada proveniente de Unión de Santa Fe, por pedido expreso de Gustavo Costas. En lo que va de la presente campaña, donde la ‘Acade’ llegó hasta semifinales de la Copa Libertadores, acumula siete goles y una asistencia en 39 compromisos disputados.

A la espera de conocer el desenlace de esta historia, todavía hay una posibilidad de que Adrián Balboa vuelva a Alianza Lima. Todo esto se definirá con el correr de las semanas, pues las negociaciones suelen alargarse un poco cuando hay una postura clara en una de las partes. Lo cierto es que en La Victoria buscan a un atacante extranjero, por lo que si no se da lo de ‘Rocky’, hay otros nombres en carpeta.

Adrián Balboa estuvo en Alianza Lima entre el 2019 y 2020. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

