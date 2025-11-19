Luego de unas Eliminatorias 2026 para el olvido, la Selección Peruana está atravesando por un proceso de transición con miras a la Copa del Mundo del 2030, donde el principal objetivo por estos días es ampliar el universo de jugadores y encontrar un plantel mínimamente competitivo para soñar con volver a una justa mundialista. Con Manuel Barreto como director técnico interino, la ‘Bicolor’ ya sumó tres partidos amistosos durante los dos últimos meses.

El saldo de esos encuentros fue el siguiente: dos derrotas ante Chile (ambas por 2-1) y un empate con Rusia (1-1). Más allá de los resultados que no fueron positivos, estos compromisos sirvieron para que tengamos un panorama más amplio sobre el plantel que vamos a contar para las próximas Eliminatorias y ver qué jugadores tienen las condiciones para aportar.

Un detalle a tomar en cuenta es que, según señaló Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el nuevo entrenador de la ‘Blanquirroja’ se conocerá durante los primeros meses del 2026. Es decir, Manuel Barreto retomará sus labores como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y hará un balance de lo que pudo trabajar durante los últimos meses de este 2025.

Sin embargo, cuando parecía que el amistoso frente a Chile en Sochi sería el último de la ‘Muñeca’ como entrenador, hubo un cambio de planes desde la Videna. Como se recuerda, hace unas semanas se confirmó el encuentro contra Bolivia en Chincha, pactado para el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío, inaugurado en julio pasado.

Manuel Barreto registra tres partidos al mando de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

No obstante, según revelaron en L1 Radio, la FPF decidió cederle dicho amistoso a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), con el agregado de que Manuel Barreto será el encargado de armar y dirigir a los próximos convocados. En un principio se pensaba que otro director técnico tomaría las riendas del equipo para este choque, pero finalmente se confirmó que será el estratega de 43 años.

Otro detalle aclarado por la citada fuente, es que al ser un amistoso en manos de la SAFAP, no se emplearán los activos oficiales de la Selección Peruana. Esto quiere decir que no se utilizará la indumentaria principal ni estarán presentes los sponsors de la FPF. Por el lado de Bolivia, se espera que Óscar Villegas tome este duelo como parte de su preparación para el repechaje intercontinental de marzo del 2026, pese a no ser fecha FIFA.

Asimismo, al no ser un partido amistoso de la Selección Peruana como tal, los canales de TV con derechos no están habilitados para transmitir este enfrentamiento con la ‘Verde’. Esto quiere decir que, si ATV, América TV, Movistar Deportes u otra cadena televisiva quiere pasar este encuentro, tendrá que negociar los derechos.

Por el momento, lo único claro es que el encuentro entre Perú y Bolivia será el 21 de diciembre en Chincha, con Manuel Barreto como director técnico. Al no ser una fecha FIFA, se espera que dentro de los convocados estén considerados varios futbolistas del torneo local. Pronto conoceremos la lista definitiva de la ‘Muñeca’ y el horario oficial de este amistoso.

