La búsqueda de nuevos talentos para ampliar el universo de la Selección Peruana continúa dando frutos. En un contexto donde el recambio generacional es una tarea urgente, el comando técnico ha lanzado sus redes al fútbol europeo, encontrando respuesta en la Bundesliga 2 de Alemania. La última fecha FIFA dejó no solo resultados para el análisis, sino también el debut absoluto de Fabio Grüber que ha decidido defender la camiseta ‘blanquirroja’ y que promete pelear por un puesto en la zaga central, demostrando que el radar de la Federación es más amplio que nunca.

El defensor de 23 años que milita en el Núremberg, marcó un hito en su carrera al estrenarse internacionalmente con Perú. El escenario fue Sochi, Rusia, donde arrancó como titular y disputó la totalidad de los 90 minutos en el duelo amistoso contra Chile.

Aunque el marcador final fue una derrota por 1-2, el balance personal para el zaguero fue sumamente positivo, cumpliendo el sueño de representar la nación de su madre en un partido de alta exigencia. Ya de regreso en Núremberg, el co-capitán del FCN se tomó un momento para reflexionar sobre lo que significó esta aventura internacional.

En declaraciones al diario alemán Bild, Gruber no ocultó su emoción respecto a su estreno con la selección. “Fue fantástico allí. Me sentí muy orgulloso de poder jugar allí”, confesó el defensor, validando la decisión de aceptar el llamado y comprometerse con el equipo peruano.

Fabio Gruber se volverá a sumar al Núremberg para el reinicio de la Bundesliga 2. (Foto: FCN)

Para Gruber, el viaje no fue solo un compromiso deportivo, sino una inmersión total en sus orígenes. “La semana y media fue una experiencia increíble para mí. Es simplemente una cultura completamente diferente”, comentó aplaudiendo la adaptación que ha tenido junto a otros ‘eurocausas’.

El defensor no se conforma con un solo partido y ya ha puesto la mira en la siguiente fecha FIFA. Su deseo es claro y ambicioso: “Por supuesto, espero que me permitan volver”, afirmó. Sin embargo, se mantiene cauto respecto al futuro inmediato. “Pero no sé cuál es el calendario. Marzo aún está lejos, y luego veremos. Hasta ahora, no se ha comunicado mucho”, explicó.

Gruber ha logrado captar la atención del público peruano no solo por la novedad, sino por lo que puede ofrecer a largo plazo. A sus 23 años, se posiciona como una carta sumamente interesante para futuras convocatorias gracias a su proyección y, sobre todo, a la regularidad que mantiene en una liga competitiva como la segunda división alemana, algo que el comando técnico valora.

Fabio Gruber debutó con la selección peruana en la derrota ante Chile en amistoso en Rusia(Foto: FPF)

Las posibilidades de ver su nombre nuevamente en la lista de marzo dependerán directamente de su rendimiento a nivel de clubes. La clave parece estar en mantener la solidez defensiva que ha mostrado recientemente junto a su compañero de zaga, Luka Lochoschwili. La química entre ambos centrales es vital para el Núremberg y para el crecimiento individual de Gruber.

Una muestra de este buen momento fue la reciente victoria ante el Bielefeld por 2-0. En dicho encuentro, ambos defensores centrales ofrecieron una actuación prácticamente impecable, logrando mantener el arco en cero. Este tipo de rendimientos es, precisamente, lo que el comando técnico peruano monitorea para asegurar que sus seleccionados lleguen con ritmo de competencia.

Sobre su actualidad en el Núremberg, Gruber mostró la misma confianza que despliega en el campo. “Espero que sigamos escalando posiciones”, señaló. El defensor está enfocado en aprovechar la racha positiva del equipo en la Bundesliga 2, entendiendo que el éxito colectivo impulsará su figura individual hacia la selección.

Finalmente, envió una advertencia a sus rivales en Alemania, mostrando su carácter ganador. “Estamos en racha y simplemente queremos aprovechar esta oportunidad. Si todos en nuestro equipo lo dan todo y los procesos funcionan bien, no habrá muchos equipos que puedan vencernos”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR