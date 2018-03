Facebook viral: un perro y un álbum Panini destrozado alborotan las redes [FOTOS]

¿La peor travesura? En medio de la fiebre por el álbum Panini , un usuario de Facebook alborotó las redes sociales al compartir lo que habría sido la última jugarreta de su perro.



Luis Miguel Zeballos contó en su post de Facebook que se despertó muy temprano para conseguir su álbum Panini en el primer día de venta, pero su mascota hizo lo más inesperado: lo destrozó como protesta por falta de atención.

"Te levantas a las 5 a.m., haces una hora de cola por tu álbum Panini y tu perro se lo come por no darle atención", destacó el usuario en Facebook , luego que su perro pitbull llamado 'Jeyko' dejara en pedazos su reciente adquisición.

La historia se hizo viral en Facebook y otras redes sociales, ya que muchos hinchas se quedaron con las ganas de adquirir el álbum Panini en su día de lanzamiento. Minutos más tarde, el dueño del perro anunció que todo estaba solucionado: "Tranquilidad, ya me compre otro álbum".