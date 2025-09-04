En medio de un presente lleno de cambios para la Selección Peruana y tras el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, empieza a tomar forma un nuevo capítulo para el equipo nacional. Con Óscar Ibáñez ratificado como técnico hasta diciembre del 2025, la Federación Peruana de Fútbol trabaja en la conformación de una plantilla que combine experiencia y juventud. En ese escenario, el nombre de Felipe Chávez, jugador del Bayern Múnich, comienza a ganar protagonismo y su llamado genera expectativa. El volante, que ha entrenado junto al primer equipo bávaro, no solo representa una promesa, sino también un símbolo del cambio que se quiere ver en la Videna en los próximos meses.

En los últimos meses, Felipe Chávez ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo del Bayern, experiencia que le ha permitido crecer en un entorno altamente competitivo. Esa madurez futbolística no ha sido ignorada en la Videna, donde se valora la proyección del jugador y lo que podría aportar a un equipo que busca rejuvenecer su plantilla.

El mediocampista ya estuvo en la pretemporada dirigida por Vincent Kompany, lo que le abrió la puerta a más oportunidades dentro del fútbol alemán. Sin embargo, lo más llamativo es que desde la Federación Peruana de Fútbol existe un plan en el que él sería pieza central en la siguiente convocatoria, especialmente con miras a los amistosos internacionales de fin de año.

Uno de los puntos que más resalta es que no llegaría como un nombre más dentro de la lista, sino con un rol protagónico. Se habla de que Chávez sería uno de los líderes de esta nueva camada de convocados, lo que deja claro que el comando técnico lo considera como un referente de la generación que empieza a abrirse espacio en la Bicolor.

Óscar Ibáñez, confirmado como entrenador de la Selección hasta diciembre del 2025, tendrá la responsabilidad de darle forma a esta etapa de transición. Su permanencia permite que se empiecen a trazar planes a corto plazo, y dentro de ellos, la inclusión de Felipe Chávez aparece como una de las apuestas más firmes.

¿Contra quién juega Perú los amistosos de noviembre?

Para noviembre ya hay dos partidos confirmados: Rusia y Chile, ambos en territorio europeo. Estos compromisos se presentan como una oportunidad ideal para que los nuevos talentos puedan mostrarse, y entre ellos, el volante del Bayern Munich aparece con ventaja por todo el seguimiento que ha tenido en los últimos meses.

La decisión de apostar por jugadores jóvenes responde a la necesidad de darle un nuevo aire a la Selección nacional, luego de una eliminatoria que no cumplió con las expectativas. En ese sentido, Chávez encaja perfectamente en la idea de refrescar la plantilla y empezar a construir una base sólida de cara a futuros procesos.

Más allá de su posible debut en noviembre, lo cierto es que su nombre ya empieza a generar expectativa entre los hinchas. La ilusión de ver a un futbolista formado en una de las canteras más competitivas del mundo defendiendo la camiseta nacional es un aliciente que marca un antes y un después en la planificación de la Bicolor.

