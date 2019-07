¿Tiene lo necesario? Gabriel Costa y sus argumentos para convencer a Ricardo Gareca

Llegaba el 2014 y con él una nueva oportunidad. Tras el paso por el fútbol de su país –estuvo en Bella Vista y Rentistas–, Gabriel Costa aterrizaba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez como una incógnita. El típico jugador que pocos conocen, del que nadie habla, pero termina recayendo en uno de los grandes del fútbol peruano.

Lo poco que se sabía de él era su nacionalidad uruguaya. Eso era un plus, teniendo en cuenta la personalidad de los jugadores de dicho país. Sin importar la procedencia, tener a un ‘charrúa’ vistiendo tu camiseta significaba respeto y paciencia. Y Gustavo Roverano, el entrenador Alianza Lima en ese entonces, lo tomaba de esa manera.

Gabriel Costa habló de la 'bicolor'. (Prensa Colo Colo)

Al final terminó siendo un éxito. Quizás uno de los grandes nombres extranjeros que han llegado a nuestras fronteras para rendir. Y no solo para eso, pues Costa ya sueña con ponerse la bicolor (sacó la nacionalidad peruana), aunque su sangre –y acento– lo postulen un tanto diferente. “Si Ricardo Gareca me llama, yo estaré a la orden”, dijo el ahora mediocampista de Colo Colo.

Hay mucha competencia

Es indudable que el equipo que tiene Ricardo Gareca en la cabeza ya lo plasmó en el último torneo disputado en Brasil, pero también es importante sumarle competencia como ya demostró el argentino durante su periodo en este país. Así, jugadores como Cristian Benavente, Andy Polo, Edison Flores, André Carrillo, Alejandro Hohberg, Marcos López, Beto Da Silva son trabas –por decirlo de alguna manera– en el llamado del uruguayo-peruano.

El gol que casi anota Andy Polo en el Perú vs. Paraguay. (Video: Movistar Deportes)

Que el llamado todavía no se haya realizado (no sabemos sí se dará en algún momento) no es una tendencia a nada. Las circunstancias mandan y, por ahora, el ‘profe’ ha optado por otros nombres y otras características antes de uno de los jugadores preferidos de Mario Salas, quien se lo llevó a Chile para que sea parte de su proyecto en el conjunto colocolino.

Pero, aunque los duelos por un puesto existan, qué es lo que podría brindar el ex Sporting Cristal al colectivo que fue subcampeón de la Copa América ¿Tan bueno es como para quitarle el puesto a algún futbolista que haya estado en los ojos del entrenador durante los cuatro años que lleva al mando? ¿Tiene algo que lo diferencia y que lo ponga por encima de su 'competencia'?

Gabriel Costa anotó un hat trick en la Copa de Chile. (Video: CDF)

Enseña las cartas

La respuesta no es del todo sencilla, pues los gustos son eso y se adquieren mediante la subjetividad, pero sí podemos hablar sobre lo que podría darle Costa a una Selección Peruana que ha necesitado del gol en los últimos meses posteriores a la Copa del Mundo disputada en Rusia.

Y eso, precisamente, es lo primero. El gol. Los números no mienten y las estadísticas que ha tenido ‘Gabo’ han sido dignas de enmarcar, sobre todo durante su periodo en el Descentralizado. Dicho esto, si vamos año por año, encontraremos que sus cifras son superiores a las de cualquiera en su posición: 2014 (13 goles); 2015 (15 goles); 2016 (4 goles); 2017 (2 goles): 2018 (26 goles) y 2019 (7 goles hasta el momento). En su sexto año rodeado del ambiente peruano, solo en dos de ellos terminó con una cifra inferior a los dos dígitos, algo que habla bien de su aporte en área contraria.

Mira el golazo que gestó Sporting Cristal para la definición de Gabriel Costa. (Video: GolPerú)

A eso se le suma su polifuncionalidad en ataque. Costa, como se sabe, es un jugador ofensivo y se rige bajo las características de un atacante, sin la necesidad de englobarlo en un solo puesto. A lo largo de los años lo ha demostrado así jugando en diversas posiciones como extremo por derecha (donde suele jugar), extremo por izquierda, media punta, interior más retrasado e incluso delantero centro.

Todas, con sus respectivos parámetros, le han permitido hacer lo que le gusta que es llegar al área. Y aunque el regate y la imaginación no son especialmente su fuerte, sí que ha demostrado que su potencia física y velocidad pueden ser dos herramientas importantísimas para ganar los duelos individuales y posicionarse en el área con muchas chances de anotar un gol.

La narración brasileña con el gol de Paolo Guerrero. (Captura y video: Globo)

Por último, y una variante que le gusta mucho al 'Tigre' Gareca de la Selección Peruana, es su capacidad de repliegue a pesar de ser un hombre ofensivo. En una equipo como el peruano, donde nadie es figura mundial, no hay ‘pero’ que valga para no bajar a defender ni para no hacer un sacrificio por el compañero y en eso, precisamente, Costa tampoco falla.

La principal demostración de ellos se dio, sin duda, en su torneo con Sporting Cristal, donde si no hubiese sido por Emanuel Herrera, él se habría quedado con el trofeo a máximo goleador. Pero más allá de los goles y de lo que aportó en ataque para el equipo rímense, lo de Costa sorprendió porque fue uno de los jugadores más comprometidos con el ida y vuelta que pregonaba Mario Salas y en su recorrido se pudo ver un deseo incesante de siempre hacer lo mejor para el equipo, sino que se lo pregunten a Johan Madrid, que encontró un gran nivel gracias a los apoyos del ‘charrúa’.

Selección Peruana | Johan Madrid (Foto: GEC) Johan Madrid fue el lateral derecho titular de Cristal; mientras estuvo Salas. (Foto: GEC)

Más allá del plus del gol, que ya lo tiene en Paolo Guerrero, Jefferson Farfán o Edison Flores, Gareca sabe que el resto de características mencionadas por Costa ya las encuentra en jugadores que ha tenido a lo largo del proceso y que le han cumplido. Por eso, en un puesto con tanto nombre es difícil ganarse un lugar sin ser una estrella mundial ni tener la confianza del entrenador.

Ahora será momento de que el jugador de Colo Colo siga manteniendo la regularidad y espere pacientemente por si el ‘Tigre’ decide ampliar la nómina para llamarlo. De momento no queda otra que seguir remando, demostrando que tiene las armas indicadas y, sobre todo, no hablando más de la cuenta que a muchos otros les ha terminado saliendo caro. El talento lo tiene y las ganas también, pero ya no depende de él.

► Tras el cierre del libro de pases: los 20 jugadores mejores cotizados en el Fútbol Peruano [FOTOS]



► De estrellas a estrellados: jugaron en los grandes del Fútbol Peruano y ahora se encuentran sin equipo [FOTOS]



► Juventud y experiencia: la posible alineación de la Selección Peruana para su debut en los Juegos Panamericanos [FOTOS]



► No se salvó ni uno: así se ven los jugadores de la Liga 1 con el Face App Challenge [FOTOS]