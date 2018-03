Gareca piensa en el futuro: los dos juveniles que reforzaron a la Selección Peruana e interesan al 'Tigre'

"Son jugadores interesantes que uno puede ver día a día. Espero que sigan teniendo la continuidad que hasta ahora están teniendo. La Selección Peruana necesita que surjan jugadores", dijo días atrás Ricardo Gareca sobre dos juveniles: Jesús Pretell y Jairo Concha.

Ambos volantes, categoría 99, juegan actualmente en el primer equipo de la Universidad San Martín. Y está claro, son del gusto del DT de la bicolor, que incluso los utilizó como refuerzos de la selección mayor en la última práctica antes de viajar para los amistosos ante Croacia e Islandia.

Ojo, Jesús Pretell hizo de las suyas y anotó tras pase de Andy Polo. Su presencia como la de Jairo Concha, fue para completar la nómina de nueve jugadores en la práctica ante los otros chicos de su categoría. Además, ambos irían al Mundial como sparrings de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca ya lo había advertido. "Nuestro trabajo en la Selección Peruana no solo es el presente sino el futuro, independientemente de que me mantenga o no", dijo en entrevista con Depor.

Un claro ejemplo es la presencia de Roberto Siucho (Universitario de Deportes) y Alejandro Duarte (Universidad San Martín) en la última convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Croacia e Islandia previos al Mundial Rusia 2018.

