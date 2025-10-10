Gol de Ben Brereton puso el 1-1 del Chile vs Perú. (Video: América TV)
No todo puso ser perfecto para la . Así como tuvo grandes momentos en el primer tiempo, que terminó con un gol de , para la segunda mitad de este las cosas se vieron un poco accidentadas por la actitud con la que entró Chile después del entretiempo. Tratando de contener una jugada, fue Matías Lazo quien perdió la posición frente a Tapia quien tuvo todo el espacio para sacar el centro y conectar con Brereton que no tuvo incomodidad por la marca pasiva de Renzo Garcés, poniendo así el empate.

