¡Se reivindica con su Selección! Gol de Ben Brerenton para el 1-1 del Chile vs Perú
Tras una serie de desatenciones de la línea defensiva de la ‘bicolor’, un centro preciso al área chica le llegó a los pies del delantero ‘mapochino’, a quien solo le bastó un toque para encajarla a las redes peruanas ante la poca reacción de Diego Enríquez.
Gol de Ben Brereton puso el 1-1 del Chile vs Perú. (Video: América TV)
No todo puso ser perfecto para la Selección Peruana. Así como tuvo grandes momentos en el primer tiempo, que terminó con un gol de César Inga, para la segunda mitad de este ‘clásico del Pacífico’ las cosas se vieron un poco accidentadas por la actitud con la que entró Chile después del entretiempo. Tratando de contener una jugada, fue Matías Lazo quien perdió la posición frente a Tapia quien tuvo todo el espacio para sacar el centro y conectar con Brereton que no tuvo incomodidad por la marca pasiva de Renzo Garcés, poniendo así el empate.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.