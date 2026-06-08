Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs Perú. (Video: América TV)
Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs Perú. (Video: América TV)

La sufrió un durísimo golpe de entrada en su amistoso de preparación frente a . Apenas corrían 2 minutos del pitazo inicial cuando el conjunto europeo tradujo su dominio en el marcador gracias a una genialidad de Mikel Oyarzabal. La jugada nació desde el fondo, donde el central Pau Cubarsí rompió líneas al pisar la medular y filtrar un pase milimétrico para el atacante de la Real Sociedad. Ante la pasividad y la demora en el cierre de los defensores de la Bicolor, Oyarzabal controló, giró con comodidad perfilándose de cara al arco y sacó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones a Pedro Gallese, decretando el 1-0 madrugador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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