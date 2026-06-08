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¡Rápida conquista! Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs Perú
¡Rápida conquista! Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs Perú
En apenas el primer minuto de juego el cuadro europeo abrió el marcador por una displicencia defensiva que le dejó espacio al delantero español para sacar el disparo desde fuera y encontrara mal posicionado a Pedro Gallese.
Gol de Mikel Oyarzabal para el 1-0 de España vs Perú. (Video: América TV)
La Selección Peruana sufrió un durísimo golpe de entrada en su amistoso de preparación frente a España. Apenas corrían 2 minutos del pitazo inicial cuando el conjunto europeo tradujo su dominio en el marcador gracias a una genialidad de Mikel Oyarzabal. La jugada nació desde el fondo, donde el central Pau Cubarsí rompió líneas al pisar la medular y filtrar un pase milimétrico para el atacante de la Real Sociedad. Ante la pasividad y la demora en el cierre de los defensores de la Bicolor, Oyarzabal controló, giró con comodidad perfilándose de cara al arco y sacó un potente zurdazo desde fuera del área que dejó sin opciones a Pedro Gallese, decretando el 1-0 madrugador.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.