La Selección Peruana no la estaba pasando muy bien en el partido ante su similar de Chile, por la primera jornada del Grupo B del Preolímpico Sub 23. Los dirigidos por ‘Chemo’ del Solar perdían la pelota muy rápido y resistían las embestidas del rival. Cuando parecía que no había forma de hacer daño, una buena acción individual del peruano Franchesco Flores en el área contraria terminó en gol. El juvenil rompió la paridad y desató la locura por parte del plantel y los hinchas de la ‘Bicolor’.

Luego de un primer tiempo en el que no atacó con claridad, la ‘Blanquirroja’ adelantó las líneas y comenzó a asomarse al área chilena. Es así que, al 66′, Flores fue habilitado en el área. El mediocampista hizo un buen recorte -el defensor rival se fue de largo- y definió con la pierna derecha. El disparo fue inatajable para el portero Vicente Reyes.

El gol llegó en un gran momento, ya que llenó de motivación al cuadro nacional y la superioridad de Chile disminuyó considerablemente. Eso sí, en el tramo final del partido fue expulsado Mathías Llontop (87′) tras realizar una falta. Perú tuvo que resistir los últimos minutos, y afortunadamente lo consiguió. Triunfo vital para los de ‘Chemo’.

Perú vs. Chile: lo que se les viene

Luego de este encuentro que abre el Grupo B, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando le toque enfrentar a Argentina, por la segunda jornada del Preolímpico Sub-23. Dicho compromiso está programado para el miércoles 24 de enero desde las 6:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado y será transmitido pata toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV.

Chile, por su parte, descansará en la fecha 2 y recién volverá a jugar dentro de una semana cuando enfrente a Uruguay por la tercera jornada. Este partido está pactado para el sábado 27 desde las 6:00 p.m. (dos horas más en territorio uruguayo y chileno) y también se jugará en el Polideportivo Misael Delgado. La última vez que ambas selecciones Sub-23 se vieron la cara, fue por los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con triunfo de la ‘Roja’ por 1-0 con gol de Alexander Aravena.

En lo concerniente al formato del torneo, este arrancará con la fase de grupos con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco cada uno. Los compromisos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de encuentros, debiendo cada equipo jugar contra todos los otros equipos de su grupo. Asimismo, clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.





