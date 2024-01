Perú vs. Chile se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 21 de enero por la fecha 1 del Grupo B del Preolímpico Sub 23 de Venezuela. El encuentro está pactado para jugarse en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, desde las 3:00 p.m. (hora peruana, dos más en territorio chileno), y será transmitido por las señales de DSports (DIRECTV) y TVN. En Depor te daremos el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias de este partido.

El combinado patrio, que es dirigido por el entrenador ‘Chemo’ del Solar, ha estado preparándose desde el año pasado para afrontar el torneo internacional. Con el paso de las semanas, los planes del DT fueron cambiando y, en una conferencia de prensa, sostuvo que no contará con ocho futbolistas y que la lista tendrá menores de edad.

“Hoy estuve revisando la lista de chicos que me hubiera gustado tener en la Selección y no han podido venir, y son ocho, más de medio equipo”, sostuvo en ese momento. Luego agregó: “La lista ya la hice, porque la Conmebol me exige hacer la lista. Ya está lista hace cinco días. Y dentro, de la lista, la mitad del equipo son chicos Sub 18″.

Cabe mencionar que en el listado hay jugadores con experiencia en la Liga 1: Marco Huamán, Adrián Ascues, Diego Romero y Rafael Lutiger. Asimismo, los jugadores del extranjero son los siguientes: Anderson Villacorta, Alessandro Burlamaqui y Diether Vásquez.

Chile, por su parte, llega al Preolímpico con futbolistas con experiencia en la selección absoluta, como lo son Alexander Aravena y Damián Pizarro. El combinado dirigido por Nicolás Córdova también cuenta con Lucas Assadi, Vicente Pizarro y Luciano Arriagada, jóvenes con gran potencial. Sin duda, será un duelo bastante luchado.





¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El partido Perú vs. Chile está programado para comenzar a las 3:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Bolivia y Venezuela se podrá ver desde las 4:00 de la tarde. Programa bien tu tiempo y no te pierdas este duelo.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Chile, si estás ansioso por no perderte ni un solo segundo del partido por la fase de grupos del Preolímpico Sub 23, te contamos que podrá seguirlo por las señales de DSports (DIRECTV) y TVN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Perú vs. Chile: ¿dónde se juega?





