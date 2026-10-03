¡Descoordinación de Diego Romero! Gol de Shaffelburg para el 2-0 de Canadá vs. Perú (Video: Bicolor +)
¡Descoordinación de Diego Romero! Gol de Shaffelburg para el 2-0 de Canadá vs. Perú (Video: Bicolor +)

Al minuto 35, volvió a golpear y amplió su ventaja ante Perú. Nuevamente apareció sin marca por el segundo palo y, tras una nueva desatención de la defensa peruana, marcó su segundo tanto de la tarde. La última línea de la ‘Bicolor’ volvió a quedar expuesta, mientras Marcos López y Oliver Sonne no logran encontrar respuestas por las bandas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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