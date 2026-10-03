Niko Sigur, seleccionado de Canadá y que disputó el último Mundial, habló en conferencia de prensa sobre el amistoso que sostendrá su equipo frente a la Selección Peruana este sábado 3 de octubre. El futbolista destacó el rendimiento mostrado por la ‘Bicolor’ en el reciente empate 1-1 frente a México y adelantó que esperan un encuentro de mucha intensidad en el Saputo Stadium de Montreal.

El mediocampista canadiense contó que dentro del plantel ya analizaron las principales características de la Selección Peruana y que existe respeto por el momento que atraviesa el equipo de Mano Menezes. “Hemos hablado de que Perú es un equipo muy fuerte. La otra noche contra México lo hicieron realmente bien: agresivos, bastante buenos con el balón en muchas situaciones. Así que va a ser un partido difícil”, manifestó.

Para el jugador del Toulouse FC, el carácter que mostró Perú ante México es uno de los aspectos que Canadá deberá tener en cuenta durante el compromiso. La ‘Blanquirroja’ viene de igualar 1-1 frente al combinado mexicano después de haber sufrido una derrota por 4-1 ante Estados Unidos, por lo que el resultado del último martes significó una respuesta positiva dentro de esta fecha FIFA.

Sigur también dejó claro que, pese a tratarse de un encuentro de preparación, Canadá no espera un trámite relajado. “Es una ventana de amistosos, pero nuestro primer partido definitivamente no fue un amistoso, y esperamos la misma intensidad de parte de Perú”, explicó. El seleccionado norteamericano llega a este duelo después de vencer 1-0 a Chile en Toronto, resultado que abrió su actual serie de partidos internacionales.

Niko Sigur disputó el último Mundial con Canadá. (Foto: Getty Images)

El futbolista, además, recordó el enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa América 2024. Sigur todavía no formaba parte del equipo canadiense en aquella competencia, pero señaló que pudo observar aquel encuentro y destacó las dificultades que Perú generó durante los 90 minutos. En aquella ocasión, Canadá ganó 1-0 en Kansas City y avanzó posteriormente hasta el cuarto lugar del torneo.

“Es un equipo que tiene mucha calidad. Como dije, en la Copa América los vi: generaron muchas ocasiones peligrosas y fue un partido difícil para Canadá; recuerdo que esto fue antes de que yo estuviera con el equipo”, sostuvo el jugador. Sus palabras reflejan el análisis que realiza el conjunto dirigido por Jesse Marsch antes de enfrentar nuevamente a una Selección Peruana que llega con varios cambios, pero que mostró una imagen competitiva ante México.

Finalmente, Sigur volvió a remarcar los aspectos que más le preocupan del conjunto nacional. “Sí, es un equipo que pelea, que es bueno con la pelota y que nos va a dar un partido realmente complicado el sábado”, afirmó. Canadá y Perú se medirán por cuarta vez en su historia, con un triunfo para cada selección y un empate, por lo que el amistoso en Montreal también servirá para sumar un nuevo capítulo a este historial.

Niko Sigur juega en el Toulouse FC. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Perú vs. Canadá?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Canadá, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Canadá?

Perú vs. Canadá se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium (Montreal, Canadá). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 3:00 p.m., a las 12:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. en España.

TE PUEDE INTERESAR