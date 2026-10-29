Gol de Jean Franco Trujillo para el descuento de Perú ante Rusia por el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)
Gol de Jean Franco Trujillo para el descuento de Perú ante Rusia por el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)

Después del gol de Edinson Vela que significó el 1-3 frente a , la no quitó los pies del acelerador y salió con todo en busca de un tanto más para acercarse a la igualdad en este encuentro clave por la lucha del puesto 17 en el . A los 20′, luego de una posesión larga que llevó el balón de un lado a otro, Jean Franco Trujillo, quien había asistido a Vela en la anotación anterior, sacó un derechazo cruzado para decretar el 2-3. La ‘Bicolor’ no se da por vencida pesar al difícil contexto frente al conjunto ruso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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