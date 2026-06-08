Gol de Pedri puso el 2-0 de España vs Perú en amistoso internacional. (Video: América TV)
Gol de Pedri puso el 2-0 de España vs Perú en amistoso internacional. (Video: América TV)

La efectividad de España pasó factura a una que no encontró respuestas en Puebla. Primero, el delantero de la estiró su gran racha con el combinado patrio alcanzando los 25 goles en su cuenta personal, tras recibir cómodo de espaldas, dar la media vuelta y clavar un zurdazo lejano. Posteriormente, una asociación con el ADN de La Masía amplió la diferencia en el marcador: Ferran Torres sirvió un pase preciso para la proyección de Pedri, quien llegando con total libertad desde la segunda línea mandó el balón al fondo de las redes para sentenciar el 2-0 antes de irse al descanso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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