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¡Se pasea como en casa! Gol de Pedri puso el 2-0 de España vs Perú
¡Se pasea como en casa! Gol de Pedri puso el 2-0 de España vs Perú
Después de que Ferran Torres hiciera lo que quisiera con la banda de Marcos López en Perú, llegó con un centro al área para que encontrara a Pedri sin referencia alguna, con un nuevo error posicional de Pedro Gallese.
Gol de Pedri puso el 2-0 de España vs Perú en amistoso internacional. (Video: América TV)
La efectividad de España pasó factura a una Selección Peruana que no encontró respuestas en Puebla. Primero, el delantero de la Real Sociedad estiró su gran racha con el combinado patrio alcanzando los 25 goles en su cuenta personal, tras recibir cómodo de espaldas, dar la media vuelta y clavar un zurdazo lejano. Posteriormente, una asociación con el ADN de La Masía amplió la diferencia en el marcador: Ferran Torres sirvió un pase preciso para la proyección de Pedri, quien llegando con total libertad desde la segunda línea mandó el balón al fondo de las redes para sentenciar el 2-0 antes de irse al descanso.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.