Gol de Edison Vela para el descuento de Perú ante Rusia por el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)
Gol de Edison Vela para el descuento de Perú ante Rusia por el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)

La no comenzó bien en su partido frente a por el , pues en menos de cinco minutos ya estaba perdiendo por 3-0 y el trámite pintaba más que complicado. Sin embargo, el equipo de Diego Ortiz no bajó los brazos tan fácilmente y los 6′ encontró el 1-3 gracias a un gran zapatazo de Edinson Vela, quien recibió un taconazo de Jean Franco Trujillo para hacerse el espacio antes de sacar el remate. La ‘Bicolor’ sigue demostrando carácter a pesar del escenario adverso de ir perdiendo por 3-0 tan rápido.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS