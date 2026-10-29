Gol de Jean Franco Trujillo para el 3-3 de Perú vs. Rusia en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)
Gol de Jean Franco Trujillo para el 3-3 de Perú vs. Rusia en el Mundial y Festival Sub-15. (Video: DAZN)

Cuando faltaban pocos minutos para que finalice el partido frente a Rusia, , futbolista de Universitario de Deportes y uno de los mejores de la en el , cogió el balón por la banda derecha y no hubo quien lo detenga. Por más que lo jalaron e intentaron moverlo, se plantó fuerte y siguió su camino hacia un golazo que significó el 3-3 en el Complejo Deportivo Hovsan, en Azerbaiyán. Pese a empezar perdiendo por 3-0, la ‘Bicolor’ consiguió el empate sobre a los 37′ para llevar el encuentro a la definición por penales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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