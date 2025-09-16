Universidad de Chile y Alianza Lima se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un duelo que genera expectativa no solo por lo futbolístico, sino también por lo extradeportivo. Y es que, en la previa del choque, desde territorio chileno surgió una noticia que no pasó desapercibida en Perú: el técnico de los azules, Gustavo Álvarez, estaría en la órbita de la Federación Peruana de Fútbol para convertirse en el nuevo entrenador de la Bicolor. El rumor tomó fuerza en medio del proceso de búsqueda de DT tras la salida de Óscar Ibáñez, lo que ha despertado múltiples reacciones.

La información fue dada a conocer en programas deportivos de Chile y replicada en Perú, donde se mencionó que Álvarez aparece dentro de la lista de alternativas que evalúa la FPF. Si bien no existen gestiones oficiales, su perfil encajaría en lo que busca la dirigencia nacional: un técnico que sepa formar proyectos desde cero y que tenga experiencia en torneos competitivos.

El nombre de Gustavo Álvarez no es ajeno al fútbol peruano. En el pasado dirigió a Atlético Grau, dejando gratas impresiones antes de dar el salto a Huachipato y posteriormente a Universidad de Chile, donde consolidó su carrera. Con los azules conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, además de mantener a su equipo en la pelea por la liga y en torneos internacionales.

En paralelo, la Bicolor atraviesa un momento de cambios. Tras quedar fuera del Mundial 2026, la FPF decidió prescindir de Óscar Ibáñez y Jean Ferrari, director de selecciones, asumió la responsabilidad de buscar un reemplazante. En su carpeta también figuran otros nombres como Gustavo Quinteros, Ramón Díaz y Fabián Bustos, aunque el de Álvarez es el que más ha sorprendido por el momento en que aparece.

Desde la vereda chilena, también existe la posibilidad de que Álvarez sea considerado para La Roja, lo que añadiría competencia directa al interés de Perú. Pablo Milad, presidente de la ANFP, reconoció que el argentino es “una opción” y destacó las buenas referencias sobre su trabajo en Universidad de Chile.

Mientras tanto, en la interna del club azul saben que será difícil retenerlo en caso llegue una propuesta formal. Manuel Mayo, gerente general de la institución, fue claro al señalar que “después del gran trabajo que ha hecho, es lógico que suene en varios lados”. Sin embargo, también expresó el deseo de que siga mucho tiempo más al mando del plantel.

Gustavo Alvarez fue técnico de Atlético Grau de Piura (Foto: Atlético Grau)

El posible interés de Perú surge justo cuando Álvarez prepara a la U para enfrentar a Alianza Lima en Matute. Un detalle que no pasa inadvertido para la prensa chilena, que ve en este partido no solo un cruce por el pase a semifinales, sino también un escenario donde el DT argentino estará bajo la lupa del público peruano.

Cabe resaltar que Álvarez cuenta con 52 años y se ha ganado un lugar en el mercado sudamericano gracias a su estilo ofensivo y capacidad de reestructurar planteles. Su cercanía con el fútbol peruano podría ser un punto a favor si finalmente la FPF decide apostar por él para liderar el camino al Mundial 2030.

Por ahora, todo se mantiene en rumores y versiones de prensa, sin un pronunciamiento oficial desde Videna. Lo cierto es que el nombre de Gustavo Álvarez ya está instalado en la conversación y su visita al Perú, en el marco de la Copa Sudamericana, podría servir para alimentar aún más las especulaciones sobre su futuro inmediato.

TE PUEDE INTERESAR