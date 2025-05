A mitad de semana, una noticia impactó las redes sociales con la oficialización de la salida de Manuel Barreto como Director Deportivo de Universitario de Deportes por lo que diversas reacciones no tardaron en darse a conocer. Entre ellas, destaca la del técnico Gustavo Roverano, quien no sólo analizó el estado actual de la Liga 3 que, según él, no ha evolucionado respecto a la Copa Perú, sino que también dio su punto de vista sobre una posible llegada de Barreto a la Federación Peruana de Fútbol, recordando su experiencia teniendo un cargo en la misma institución.

Roverano, hasta el año 2 fue Director Técnico de Comerciantes FC con quien disputó la Liga 2 buscando el ascenso a la máxima división pero sin conseguir el objetivo planteado. Ya para estos primeros meses fue partícipe de la Liga 3, siendo el estratega de Cultural Volante pero que, pese a su buen debut, fue despedido de sus labores por presión de la hinchada hacia la dirigencia del equipo, pues no quedaron contento con lo mostrado en el campos.

Es por ello que, en conversación con el programa ‘Full Deporte’ de Radio Ovación, Roverano fue tajante al hablar de la Liga 3, sobre los manejos y la organización de un torneo donde también participan las reservas de algunos clubes. “Yo creo que es la Copa Perú, no avanzó en nada, está igual, no cambió en absolutamente nada. Se había hablado que se iban a hacer contratos y la mayoría de clubes hacen cartas de compromiso”, mencionó.

Liga 3 arrancó el pasado fin de semana con su nuevo formato. (Foto: Deportivo Municipal)

“Todo es amateur, hasta los árbitros. Lamentablemente no se dio ese salto de calidad, yo entiendo que la transición no puede ser de un momento a otro pero los clubes que estén en Liga 3 ya deben ser formal porque es una manera de poder ir preparándose para la Liga 2 y la Liga 1″ agregó, insistiendo en la necesidad urgente de profesionalización.

Recordando también su paso por la Federación Peruana de Fútbol, el estratega se refirió a la salida de Barreto de la ‘U’ que lo ha perfilado como opción para tomar el cargo que dejó Oblitas en dicha institución. “Cuando estás trabajando en un lugar estable como Universitario, que en los últimos años ha tenido logros deportivos e institucionales, no entendería mucho el tema de irse a la Federación en caso vaya pero hay que ponerse en el lugar porque es una posibilidad importante trabajar en una Federación”, comentó.

Sin embargo, resaltó lo complicado que puede ser trabajar bajo la gestión actual por las pocas oportunidades de libertad al momento de tomar decisiones. “A Manuel lo tengo en alto como un gran profesional pero no alcanza solo con Manuel, hay que cambiar lo que hay detrás. En Universitario hay un grupo de trabajo que la tiene clara, en caso vaya le va a hacer bien a la selección pero le tienen que dar el respaldo y esa es la parte que yo dudo”, indicó.

Hasta el año 2022, Gustavo Roverano fue director técnico de la Selección Sub-20, donde no consiguió buenos resultados pero afirmó que se queda con la experiencia que suma a su carrera: “Todas las experiencias te sirven, en este caso no fue una buena experiencia porque no se tenían las armas que uno quisiera y no se trabajó como uno quisiera. No fue nada agradable pero las experiencias te ayudan a crecer siempre más allá de que tengas buenos o malos resultados”.

Asimismo, habló sobre su reciente salida del club Cultural Volante de Bambamarca, en la Liga 3. Según explicó, no fue una decisión impulsiva, sino consecuencia directa de las condiciones de trabajo. “Decidimos tras un acuerdo con el presidente porque no se podía trabajar como uno quisiera. No tengo nada que decir en el tema económico en cuanto a sueldo pero el tema de orden, logístico y todo lo que conlleva a que un club pueda tener éxito, es lamentable. No me sentía cómodo y es complicado trabajar así”.

La visión de Gustavo Roverano deja al descubierto las grietas que aún persisten en el fútbol nacional, tanto en el ámbito dirigencial como en las bases del sistema competitivo. Mientras se discute el futuro de Manuel Barreto, las voces como la suya invitan a mirar más allá del nombre propio y enfocarse en los cambios estructurales que el fútbol peruano necesita con urgencia.

