Jean Deza: “Yo mismo me saqué de la Selección Peruana, no valoré mi carrera”

A pocas horas de que Ricardo Gareca oficialice la lista de convocados para los amistosos ante Holanda y Alemania, Jean Deza reapareció para hacer extensivo su deseo de regresar a la Selección Peruana. El hoy jugador de Sport Huancayo hizo un mea culpa y aseguró que su vida tomó un nuevo y mejor rumbo, luego de los escándalos que opacaron su carrera.

“Tuve un traspié. Sé que me pedí el Mundial, y que yo mismo me saqué de la Selección, porque siempre estuve convocado. Pero uno aprende de los errores. Y lo estoy haciendo. En Huancayo, senté cabeza. Viví la realidad. Cada día me levanto y quiero ser mejor”, dijo Jean Deza en Futbolomanía.

Según manifestó Jean Deza, un factor decisivo que marcara su regreso a la Selección Peruana será la continuidad. Para ello, deberá ser considerado titular indiscutible en el equipo que dirige Marcelo Grioni.

“Lo principal es llegar al nivel que me conocieron. No es fácil hacerlo, debido a que Huancayo tiene altura. Sé que tengo que llegar para regresar a la Selección”, agregó Jean Deza.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima reconoció que el peor error que cometió en su vida fue no valorar su carrera. Asimismo, reveló que no escuchó los consejos de su entorno, para tomar mejore decisiones.

“He aprendido que hay que aprovechar las oportunidades. Lo más lindo es estar en Europa, en un equipo competitivo. Yo lo tuve y lo perdí. Quiero regresar. Para los chicos, les digo que deben ser profesionales, porque eso los va a llevar lejos”; concluyó Jean Deza.