El dolor de la derrota de Universitario de Deportes en Tarma debe ser breve y la alegría por el triunfo de Alianza Lima también. Ambos equipos deben pasar la página sobre lo que vivieron estos días en la recta final del Torneo Apertura y volver a ponerse el ‘chip’ de la Copa Libertadores. Entre semana, tanto cremas como íntimos afrontarán su cuarto partido internacional con el objetivo de seguir en carrera. Y es que no solo se juegan tres puntos, sino sus claras opciones de meterse a octavos de final (hecho que no ocurre en el fútbol peruano desde 2013), o en su defecto acceder a la Copa Sudamericana, el prestigio institucional y el incentivo económico por ganar en el certamen continental (330 mil dólares.)

El primero que saldrá a la cancha será el elenco crema, que enfrentará este martes a Junior de Barranquilla en el Monumental. Al día siguiente, los íntimos harán lo propio ante Cerro Porteño de Paraguay en Matute. Los dos equipos serán locales y se jugarán gran parte de sus chances al medirse contra rivales directos que aspiran a continuar compitiendo a nivel internacional, ya sea en octavos de la Libertadores o quedar terceros de grupo para obtener un boleto a la Sudamericana.

Lo que se juega la ‘U’

Los dirigidos por Fabián Bustos comenzaron de la mejor manera la Libertadores, derrotando por 2-1 al último campeón de la Sudamericana, LDU de Quito en casa, con una actuación sobresaliente del ‘Tunche’ Rivera. Tras ello, visitaron Barranquilla y sacaron un puntazo ante Junior, con un Britos que se vistió de héroe; sin embargo, en su visita a Brasil, perdieron 3-1 contra Botafogo y quedaron con cuatro puntos en el Grupo D. Esto los ubica terceros, en puesto de Copa Sudamericana.

Este martes, enfrentarán a Junior, que ahora es líder del grupo, en el Monumental y estarán ante -a priori- uno de los rivales directos en aras de alcanzar esa clasificación a octavos que Real Garcilaso logró en 2013. Cuando se conoció los integrantes del Grupo D, los cremas sabían que tanto el ‘Tiburón como LDU eran los dos oponentes a vencer en casa, pues Botafogo al ser un rival brasileño estaba un escalón más por encima del resto. Siguiendo esta línea, ya lograron sacar un punto de visita ante los colombianos y si quieren pasar de ronda deben ganar todo en casa.

Ya lo hicieron contra LDU, se les viene Junior y luego Botafogo en el Monumental. De los dos partidos, el que más se podría manejar es justamente contra el ‘Tiburón’, teniendo en cuenta que contra el elenco brasileño sería más titánica la labor de poder derrotarlos. Vencer al conjunto barranquillero no solo los pondrá de manera momentánea en la cima de su grupo, sino que se harán acreedores del premio de 330 mil dólares por victoria en esta fase, suma importante para las arcas cremas.

Grupo D Partidos Victorias Empates Derrotas Puntos 1. Junior 3 1 2 0 5 2. LDU 3 1 1 1 4 3. Universitario 3 1 1 1 4 4. Botafogo 3 1 0 2 3

Lo que se juega Alianza

Si bien el conjunto de Alejandro Restrepo viene teniendo una aceptable actuación en esta Liberadores, el reto está en poder sumar su primera victoria. Hasta ahora, solo tienen dos puntos en el Grupo A, producto de sus dos empates, ante Fluminense de local y Colo Colo en Chile. Los íntimos se la vieron con el rival más complicado en el debut, contra el vigente campeón del certamen, y pudieron tener un mejor resultado. Kevin Serna jugó un partido brillante, pero sus compañeros fallaron en definición y el 1-1 terminó por consumarse.

Luego les tocó visitar Paraguay ante Cerro Porteño y cuando parecía que se traían un punto a Lima, en la última jugada del partido se quedaron con las manos vacías. Tras ello, visitaron al ‘Cacique’ y obtuvieron otro empate, que al final pudo convertirse en tres puntos si Jeriel De Santis no hubiese fallado esa jugada clara de gol. Sus dos puntos lo ponen en el último lugar de su grupo, a dos del segundo y tercer puesto. Con ello, Alianza tiene la obligación de ganar en casa, de ya no ceder más puntos (como ante el ‘Flu’) si quiere pasar a octavos, y ser el primer equipo peruano en hacerlo desde 2013.

En casa, recibirán a Cerro Porteño, rival directo al igual que Colo Colo. Los tres se pelean el segundo cupo a octavos, ya que Fluminense tiene la principal opción de pasar primero. Para que los íntimos tienten esa posibilidad tienen que vencer al ‘Ciclón’ y dejar atrás la mala racha de 19 presentaciones que no ganan como locales. Justamente, su última victoria fue el 13 de marzo del 2012 cuando derrotaron por 1-0 a Nacional en Matute, con tanto de José Carlos Fernández.

Los dirigidos por Restrepo no solo se juegan lo tres puntos, sino el prestigio de ya no ampliar aquella racha negativa de local en la Libertadores, de paso sumar de a tres y llevarse el incentivo de 330 mil dólares. Primero les tocará Cerro y luego Colo Colo, ambos de local, dos partidos claves para definir su futuro en el certamen continental, ya que cerrarán su participación en Brasil. Si no quiere llegar contra las cuerdas a ese escenario, tendrá que hacer respetar su localía ante los paraguayos.

Grupo A Partidos Victorias Empates Derrotas Puntos 1. Fluminense 3 1 2 0 5 2. Colo Colo 3 1 1 1 4 3. Cerro Porteño 3 1 1 1 4 4. Alianza Lima 3 0 2 1 2





