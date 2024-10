Para nadie es un secreto que la situación de la Selección Peruana es alarmante, con solo tres puntos en la tabla de las Eliminatorias 2026. Por ello, la ‘Bicolor’ se juega cada fecha una final para intentar dejar el último lugar de las posiciones y aferrarse al sueño mundialista. El encuentro ante Uruguay se presenta como un difícil reto en todo sentido, por la calidad del rival y las bajas que presentamos, entre lesionados y suspendidos. Jorge Fossati es consciente de todo ello y sabe la transcendencia de este juego.

Justamente, en su última conferencia de prensa previo al partido, el ‘Nono’ se refirió a varios temas relacionados al Perú vs Uruguay, como la importancia de este duelo, así como la recuperación de Luis Advíncula, quien llegó sentido de Argentina y es duda, y la evolución de Oliver Sonne a lo largo de estos meses con la ‘Bicolor’. No solo eso, también habló sobre Maxloren Castro, el invitado de la jornada doble.

“La ansiedad por más que uno trate de manejarla, está presente. Sabemos de la importancia del partido de mañana, de la capacidad del rival. Siento que día a día el plantel está más fuerte, los entrenamientos han salido muy bien, creo que vamos a llegar muy fuertes. Sabemos en qué posición estamos, de la importancia de los puntos, nosotros tomamos los partidos siempre de la misma manera. Mañana es el partido más importante de la clasificatoria, sí será decisivo o no, solo Dios lo sabe. Vamos a salir con la misma mentalidad de siempre”, dijo el DT.

Sobre la lesión de Luis Advíncula, la cual lo ha marginado de varios entrenamientos con el equipo, Fossati aseguró que es una dolencia menor, pero que no está descartado del partido. “Si bien es cierto hay una pequeña lesión, no hay peligro de que esa lesión se agrave, es más el dolor que provoca por el lugar que es; día a día está mejorando. Por supuesto que las chances de que juegue mañana, son pocas, pero no está descartado totalmente”, comentó.

En esa misma línea, habló sobre Oliver Sonne y la evolución que ha tenido en los meses que viene siendo convocado, sobre todo en medio de una gran posibilidad de que arranque en el medio. ““Tiene carácter y entiende muy bien el juego, eso ha venido creciendo en estos meses. Lo he visto crecer en todo sentido, desde lo individual hasta lo colectivo. Nos hemos dado cuenta que entiende el juego en varias posiciones”, sostuvo.

Por otro lado, no quiso darle importancia al hecho de que enfrentará a la selección que lo vio nacer, pues está enfocado en la ‘Bicolor’. “No deja de ser especial, porque jugamos contra Uruguay, pero trato de separar lo que es la parte estrictamente deportiva, con otras cosas que tiene que ver, como la nacionalidad, eso no está en juego. Yo soy el técnico de Perú, no hay ni un peruano que quiera que la selección gane más que yo”, contestó.

Otra de las consultas fue sobre Maxloren Castro, quien ha entrenado con el equipo en calidad de invitado en esta fecha doble. “Lo vamos llevando con más cuidado que a otros jugadores por la edad que tiene. Eso no quiere decir que mañana no vaya a estar en la lista. Cada vez lo veo un poquito mejor”, manifestó el ‘Nono’.

Fossati también le prestó atención al principal problema del equipo, la falta de gol y de elaboración. “Nosotros estamos trabajando con la intención de hacer las dos cosas bien del fútbol, defender y atacar. Es tarea nuestra darle las armas al equipo para que las situaciones de gol aparezcan, luego está la definición, a veces en que haya un error del rival. Pasarles confianza a los que jueguen y no que se obsesionen con esta carencia que hemos tenido hasta ahora, porque tampoco sería el camino. El equipo va a buscar convertir”, aseguró.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay se enfrentan este viernes 11 de octubre por la jornada 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo comenzará a las 8:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 9:30 p.m. Una hora más tarde, a las 10:30 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 7:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Uruguay?

Perú vs. Uruguay será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de VTV, Antel, AUF TV y DGO (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA), Erick Noriega (Alianza Lima). Mediocampistas: Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.