A un día del partido contra Uruguay, Jorge Fossati alista los últimos detalles de su once con la Selección Peruana, que buscará lograr su primera victoria en estas Eliminatorias 2026. Ante las ausencias de algunos jugadores por lesión, el DT de la Bicolor tuvo que hacer algunas variaciones en su once habitual, donde en las últimas prácticas estuvo rotando a ciertos hombres en diferentes posiciones, con la finalidad de evaluar, junto a su comando técnico, qué pieza es la mejor para el choque contra los charrúas, quienes se ubican en el segundo lugar con 15 unidades. Entre las novedades, Oliver Sonne ingresó a la alineación ocupando el puesto de volante interior (también probó en esa zona a Jean Pierre Archimbaud), pero de igual modo fue colocado como carrilero por izquierda. En la delantera, el nombre de Alex Valera es un hecho, pero como hombre de recambio veremos a Luis Ramos. Este jueves se define el once de la Blanquirroja, pero el 3-5-2 es un hecho. Mira las otras sorpresas que el ‘Nono’ tiene preparadas para este viernes.

