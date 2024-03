Muy a su estilo y encomendándose a la fe, Jorge Fossati vivió su debut al mando de la Selección Peruana con la paciencia que lo caracteriza. Con esa mirada que evidencia calma, pero que de un momento a otro puede cambiar si el trámite dentro del terreno de juego se lo exige. Eso se notó en los goles de Joao Grimaldo (2′) y Gianluca Lapadula (13′), situaciones que lo invitaron a gritar observando hacia arriba, persignarse y agradecerle a Dios, tal como lo hacía en sus días en Universitario de Deportes. Fue una noche redonda para la ‘Blanquirroja’ ante Nicaragua, pero con matices que seguramente el uruguayo podrá evaluar en los próximos días.

“El balance del partido que yo vi fue bueno, teniendo en cuenta que era ilógico esperar que el equipo manejara la idea de forma perfecta. Hay cosas que debemos mejorar, yo vi en el primer tiempo nos costó un poco con pelota, cómo tenerla y después de esos diez minutos iniciales tuvimos otra tenencia, otra forma de llegar. Creamos muchas situaciones favorables y en el segundo tiempo arrancamos bien, pero después el tema físico fue haciendo mella. Hicimos cambios para mejorar en ese aspecto y es verdad que en los últimos minutos ellos tomaron más el control de la pelota, consiguiendo jugar más en cancha nuestra. Al faltar trabajo, detalles, nos cuesta más de lo que nos va a costar. Seguro que esto va a mejorar, recuperar la pelota con más rapidez. El esfuerzo está, lo hacen, por no con la coordinación que necesitamos. En algún momento faltó eso, pero me parece que en términos generales es para estar más que satisfechos. Tuvimos actitud, a mi gusto es lo fundamental e innegociable. Jugaron todos un partido con gran actitud, con esa base vamos a seguir mejorando y construyendo”.

“A mí no me sorprendió, sé que a muchos sí, de que hoy Matute estuviera lleno, porque lo he dicho desde un principio, el hincha peruano ama su camiseta. Podrá tener momentos de enojo o felicidad, pero abandonar, nunca. Hoy fue una muy buena muestra de eso. No tengo ningún interés de hablar del pasado, pero no estoy descubriendo nada diciendo que los resultados que se venían dando no eran motivantes para el público. Creo que con estos pasos y con victorias que son necesarias, como hablamos con los jugadores antes de empezar, el primer gran objetivo de hoy era ganar. No por lo de a atrás, sino porque así debe ser siempre. Hay algo que el dar el máximo de cada uno, esa es la única obligación que tenemos. Como dije, conociendo al aficionado peruano, el apoyo va a estar siempre hacia la camiseta, independientemente de quien sea, por eso no me extrañaría que el martes tengamos una gran concurrencia en el partido ante Dominicana”.

“La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos. Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mano de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).





