Perú vs. Nicaragua chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 303). Este partido amistoso internacional está programado para el viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Perú llega a este partido después de empatar por 1-1 con Venezuela, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Si bien Yoshimar Yotún abrió el marcador en el primer tiempo, la ‘Vinotinto’ reaccionó en la etapa complementaria y encontró la igualdad definitiva a través de una anotación de Jefferson Savarino.

Aunque se dilató por varias semanas la salida de Juan Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó un buen entendimiento con el estratega nacional y por fin pudo cerrar la incorporación de Jorge Fossati. El uruguayo, con una metodologías de juego muy diferente a la del ‘Cabezón’, buscará que la ‘Blanquirroja’ tenga un rápido resurgir.

Desde hace un par de días el exentrenador de Universitario de Deportes ya viene trabajando con su plantel completo en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), haciendo hincapié en los conceptos básicos para plasmar su 3-5-2 desde su primer partido. No será una tarea sencilla, pero él confía en conseguirlo gracias a la buena predisposición de los jugadores convocados.

En su última conferencia de prensa, el uruguayo destacó la importancia de estos dos amistosos y evitó caer en el discurso de algunos de subestimar a los rivales centroamericanos. “No comparto el subestimar, no es mi filosofía en el fútbol. Creo que lo que hacen eso cometen un grave error. El fútbol me enseñó que subestimar es para los tontos, con todo respeto a cualquier otra opinión”, sostuvo hace más de una semana.

Si bien el 3-5-2 es su sistema predilecto, Fossati no se cerró en la posibilidad de variar dependiendo del contexto al que se enfrente la Selección Peruana o lo que proponga el rival de turno. “Eso vamos a plantear de entrada, como posibilidad de distribución de los jugadores dentro de cancha. Para nosotros lo esencial es la idea general con distintos sistemas. Si me dan a elegir, es el sistema que me gusta más (3-5-2″, agregó.

Nicaragua, por su parte, llega a este partido después de empatar por 0-0 con República Dominicana, en el compromiso correspondiente a la sexta jornada del Grupo B de la Liga B de la Nations League de la Concacaf. Los dirigidos por el chileno Marco Figueroa llegan a Lima con lo mejor que tienen y buscarán aguarle la fiesta a la ‘Blanquirroja’. Será una integrante prueba para ambas selecciones.

¿A qué hora juegan Perú vs. Nicaragua?

El partido entre Perú y Nicaragua está programado para este viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m., en México a las 7:30 p.m., mientras que en España a las 2:30 a.m. del sábado 23.

¿En qué canal ver Perú vs. Nicaragua?

El compromiso entre Perú y Nicaragua se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por las señales televisivas exclusivas de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 303), además de las versiones digitales a través de América TV GO y Movistar TV App. Si no cuenta con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este partido por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Perú vs. Nicaragua?

Perú vs. Nicaragua: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Luis Abram, Alexander Callens; Luis Advíncula, Martín Távara, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Luis Abram, Alexander Callens; Luis Advíncula, Martín Távara, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Nicaragua: Miguel Rodríguez; Justing Cano, Marvin Fletes, Juan Pérez, Oscar Acevedo; Matías Belli, Luis Fernando Coronel; Harold Medina y Bancy Hernández; Ariagner Smith y Juan Barrera.

