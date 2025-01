Durante la gala de premiación de los mejores de la Liga 1 2025, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre el futuro de Jorge Fossati. “En este momento, Fossati sigue siendo el técnico de nuestra Selección. No puedo declarar nada oficial, mientras las cosas no estén profesionalmente cerradas, hoy sigue siendo el técnico. Es un tema que lo vamos a conocer en las próximas semanas o próximos días, pero en estos momentos el profesor Fossati sigue siendo técnico de la selección”, aseguró el mandamás de la FPF

El ciclo de Jorge Fossati al frente de la Selección Peruana estuvo lejos de ser exitoso. En las Eliminatorias al Mundial 2026, el técnico uruguayo logró una única victoria, lo que dejó al equipo en el último lugar de la tabla, muy lejos de la zona de repechaje. En total, dirigió 9 partidos oficiales: 3 en la Copa América, donde obtuvo un empate y 2 derrotas, y 6 en las clasificatorias sudamericanas, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas.

Al ser abordado por la prensa, Agustín Lozano también confirmó la salida de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar tras el Sudamericano Sub 20 de Venezuela. “No puedo negar que me llamó la atención. José Del Solar es uno de los muy destacados y grandes profesionales peruanos, con gran conocimiento en el fútbol. Él viene dirigiendo el proyecto de menores con gran entusiasmo, pero ha tomado la decisión después del Sudamericano de ir por otros proyectos, y le deseo que le vaya de lo mejor”, apuntó.

Por último, reveló que no han definido a su reemplazante. “No hemos visto conversaciones con nadie, no es un tarea de momento, José Del Solar todavía está como técnico hasta que termine el Sudamericano, seremos respetuoso con ello y cualquier decisión a futuro, tenemos que hacerlo con la calma necesaria en favor del fútbol peruano”, agregó. Cabe recordar que el Sudamericano Sub 20 se iba a disputar en el Perú, pero los problemas en la FPF hicieron que la CONMEBOL cambie la sede a Venezuela.

¿Cómo va la salida de Jorge Fossati?

Tras revelarse la intención de removerlo de su cargo de entrenador de la Selección Peruana, se generó mucho ruido alrededor de Jorge Fossati. En medio de esto, Pablo Betancourt, su representante legal, fue el único que habló con los medios de comunicación para dar mayores alcances sobre cómo va la negociación de su inminente salida de la Videna. Claramente hay una molestia en el entorno del uruguayo por la forma en que se viene manejando este asunto.

En una de sus últimas intervenciones ante la prensa, Betancourt reveló que Agustín Lozano, presidente de la FPF, se comunicó con Fossati para disculparse por no haberle comunicado la medida que había tomado su Junta Directiva respecto a su futuro. “Yo venía en vuelo de Europa, me avisó el ‘profe’ que Lozano sí tuvo un par de mensajes disculpándose que no se había comunicado con él”, confirmó.

La divulgación de cifras contractuales y otros detalles a la prensa ha sido un punto de quiebre en la relación entre Fossati y la FPF. Betancourt fue contundente al señalar que la información filtrada provino de la misma federación. “No sirve el manoseo ni para nosotros ni para la Federación. Las cifras que están dando no son reales. Si hay algo que es una constante, es que toda la información que ustedes manejan, todos los medios, sale de la Federación Peruana de Fútbol”, expresó.

Estas acusaciones reflejan el malestar del técnico uruguayo, quien, según su representante, ha decidido mantenerse en silencio por recomendación legal. “Él está un poco mal por cómo le han tirado la prensa, por las declaraciones que salen de la Federación Peruana, de la gente de arriba”, agregó Betancourt, dejando en claro que Fossati no emitirá declaraciones hasta que se estabilice la situación.

