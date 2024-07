En la previa de la Copa América 2024, Renato Tapia anunció que no iba a participar en el torneo continental debido a que no tenía garantías por parte de la Federación Peruana de Fútbol. La baja del mediocampista se sintió mucho en el esquema de la Bicolor. Finalmente, Perú fue eliminado en fase de grupos y se despidió rápido de la competición. Este lunes 22 de julio, Jorge Fossati fue consultado por este tema y dio su punto de vista. El DT de la Selección Peruana apuntó que no tiene problemas en su relación con el ‘Cabezón’ porque ambos fueron frontales.

Uno de los temas que abordó el ‘Nono’ en la conferencia de prensa fue la baja de Tapia en la previa de la Copa América. “Mi relación está bien, más allá de que estemos de acuerdo o no. Pero la relación está bien. Tengamos diferencias entre tú y yo, la relación queda bien porque fuimos frontales y dijimos lo que pensábamos”, fueron sus primeras palabras.

“Si se acuerdan, Renato estaba acá, inclusive jugó contra Paraguay. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba muy importante. Desgraciadamente se dio un hecho coyuntural. El tema del famoso seguro, que no sé si fue en definitiva el único tema. Ese fue el único tema coyuntural, pero no sería anormal que te pueda pasar a ti, a mí, que por ahí, por otras razones, no estamos en nuestro mejor momento, con nuestra mejor cabeza, también esto pudo haber pasado”, añadió al respecto.

“Pero en definitiva no estaban dadas las condiciones, y no por el seguro, para que Renato estuviera con nosotros en la Copa América, pero que yo no le cerraba las puertas ni a Renato ni a nadie, porque no tengo un motivo insalvable con nadie como para cerrarles las puertas. Hay jugadores que están sin clubes, sin ritmo de fútbol, y eso puede pasarnos factura en septiembre”, concluyó el técnico uruguayo.

Como se recuerda, el exjugador de Celta publicó un comunicado donde informó que no podía jugar por la siguiente razón: “Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”.

Renato también indicó que conversó con Agustín Lozano previo al amistoso ante Paraguay, “con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión”. Pero, no encontró solución por parte de la Blanquirroja y decidió jugar “poniendo en riesgo mi integridad física ante una lesión”.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





