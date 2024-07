José Guillermo Del Solar tiene el desafío de captar a los talentos jóvenes del Perú y trabajar con ellos y capacitarlos para que puedan competir en los torneos de selecciones. En una reciente entrevista, el jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) se pronunció acerca del desarrollo de los juveniles y también sobre el apoyo que recibe por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). ‘Chemo’ es optimista y dejó claro que más adelante habrá selecciones peruanas más competitivas.

Como parte de su trabajo en las divisiones menores, el entrenador ha tenido que viajar por todos los rincones del país para buscar a adolescentes con mucho talento. “El Presidente de la Federación el Directorio de la Federación, el Director Deportivo de la Federación, están apoyando al 100% en este proyecto que yo tengo, por eso es que yo estoy ilusionado, estoy seguro que con el correr de los años, vamos a poder ver selecciones peruanas más competitivas”, dijo a Movistar Deportes.

Del Solar agregó que “los chicos están entrenando mejor y están compitiendo mejor también. Hay talento en todas las épocas y no solo en el Perú, sino en todos los países”. También mencionó que lo “único que hay que desarrollar es eso y para poder desarrollar eso necesitas varias cosas. Lo primero es entrenamiento, trabajo, sino no lo desarrollas”.

‘Chemo’ apuntó que no se fija en chicos de 16 o 17 años debido a que poseen algunos déficits en su formación y que busca jugadores con al menos cuatro años menos. “Yo voy a ver a chiquillos de 12, 13 o 14 años; esas edades son las que yo voy a ver. Yo ya no veo a chicos de 17 o 16 años, esos chicos durante 4 años no han entrenado bien, no se han desarrollado bien. Entonces, si los llevo a competir contra los argentinos, uruguayos, colombianos o paraguayos, no tenemos nada que hacer”, manifestó.

“Yo necesito tener a los chicos más jóvenes para desarrollar lo que tienen, trabajar bien con ellos y, cuando tengan 16 o 17 años, puedan estar mejor preparados. A eso estoy apostando yo. Eso es lo que estoy haciendo yo con todo el equipo de trabajo que tenemos en la Federación. Por eso es que yo estoy muy ilusionado”, añadió.

Guillermo del Solar y su equipo de trabajo ya están enfocados en la próxima edición del Sudamericano Sub 17 que se desarrollará en Venezuela en 2025. Este torneo otorgará 4 boletos para la Copa del Mundo que se realizará en Qatar. En los próximos meses saldrá más información acerca de las fechas, las sedes y los grupos de la competición.





¿Cómo fue el trabajo de selección que realizo ‘Chemo’?

Según la página oficial de la FPF, la Unidad Técnica de Menores (UTM), bajo la dirección de José Guillermo del Solar, emprendió un recorrido por las 25 regiones del Perú. Su misión era identificar a los talentos más prometedores en las categorías 2009, 2010 y 2011. En este proceso, se evaluaron a 875 jóvenes futbolistas, quienes fueron seleccionados por el Centro de Captación y Desarrollo para su consideración.

Tras concluir esta etapa, la UTM organizará un torneo en varias ciudades peruanas, incluyendo Chiclayo, Huánuco, Huacho, Ica y Tacna, para que los cuadros regionales se midan entre sí. En la fase final del certamen, los jugadores serán evaluados por scouts de diferentes clubes. Los que no logren avanzar tendrán la oportunidad de asistir a una sesión de entrenamiento especial organizada por la FPF.





