La Selección Peruana no está pasando por su mejor momento al mando de Juan Reynoso, pues en las Eliminatorias 2026 se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con tan solo un punto luego de cuatro jornadas disputadas. En ese sentido, el director técnico de 53 años conversó con Movistar Deportes y tocó diversos temas relacionados a su trabajo en la ‘Blanquirroja’, el rendimiento del equipo, la titularidad de determinados jugadores y lamentó unas declaraciones suyas que fueron motivo de polémica hace algunas semanas.

Recordemos que luego de la derrota por 0-2 a manos de Argentina, el ‘Ajedrecista’ compareció con los medios de comunicación y, al ser consultado sobre la suplencia de Bryan Reyna y Joao Grimaldo, alegó que estos no estaban aptos para rendir más de sesenta minutos en la máxima exigencia de unas Eliminatorias. Asimismo, nombró a Franco Zanelatto como un ejemplo, pues este no terminó el duelo con la ‘Albiceleste’ y fue sustituido en la etapa complementaria.

“Está claro que no estamos para nada satisfechos y solo voy a cerrar que hoy, lastimosamente, Bryan (Reyna) y Joao (Grimaldo), que tienen un talento impresionante, no están ni para sostener sesenta minutos, y esas son las carencias que nos da la liga local”, manifestó hace menos de un mes en conferencia de prensa.

Precisamente sobre estas declaraciones fue consultado en una entrevista con Movistar Deportes, en donde Juan Reynoso hizo un mea culpa y consideró que no fue el momento adecuado para decirlas. Asimismo, lamentó no haber podido contextualizar sus palabras para que no fueran malinterpretadas. “Lo que debo asumir es que no fue el momento y de repente el contexto de no haber aclarado el porqué”, sostuvo.

Finalmente, el director técnico de la Selección Peruana también dio detalles sobre lo que sucedió días previos al partido con Argentina, en donde Oliver Sonne fuer parte de una conferencia de prensa justo después de la derrota frente a Chile. Esto, por supuesto, no cayó para nada bien en la opinión pública ya que expusieron al futbolista de 22 años en un momento de alta tensión alrededor de la ‘Bicolor’. “El tema de Oliver fue un consenso del departamento de prensa”, reveló.





¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





