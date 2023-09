La Selección Peruana, al mando de Juan Reynoso, logró un valioso empate (0-0) ante Paraguay, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Si bien la ‘Bicolor’ disputó todo el segundo tiempo con diez (tras la expulsión de Luis Advíncula), se trajo un punto en Ciudad del Este. Como es habitual, los técnicos de ambas escuadras brindan una conferencia de prensa al culminar el cotejo, algo que no sucedió por parte del equipo patrio. Y es que un representante del conjunto ‘Blanquirrojo’ confirmó que Juan Reynoso no declararía ante los medios, ya que no se dieron las condiciones en el recinto guaraní.

“No hay conferencia de prensa. Dimos un límite de 10 minutos, pero lamentablemente no se dieron las condiciones. No hay luz y estamos con el tiempo”, declaró Ruben Marrufo, jefe de prensa de la FPF, tras ser consultado sobre los motivos que llevaron al ‘Ajedrecista’ a no estar presente en la tradicional rueda de prensa.

Cabe resaltar que, a diferencia de la delegación peruana, Guillermo Barros Schelotto si declaró ante los medios. Eso sí, el estratega del combinado paraguayo aprovechó para destacar el nivel de sus dirigidos y aseguró que la ‘Albirroja’ mereció la victoria. “Tuvimos muchas situaciones, manejamos la pelota. Nos faltó acertar, además de que Gallese tuvo una noche muy buena. Me puso contento el rendimiento, nos faltó esa cuota de suerte”, sostuvo.

Representante de la FPF confirmó que Juan Reynoso no brindará conferencia de prensa. (Video: César Vivar)

Perú vs. Paraguay: lo que se les viene

Luego de este partido por la fecha 1 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Brasil por la segunda jornada. Dicho compromiso está programado para el martes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el territorio peruano por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue por la décima fecha del proceso clasificatorio anterior, con triunfo para la ‘Verdeamarela’ por 2-0 con goles de Neymar y Everton Ribeiro. En lo que respecta al cruce que tuvieron en Lima, aquella vez la victoria también fue brasileña por 2-4, en el polémico partido dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán.

Paraguay, por su parte, también volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Venezuela. Este encuentro está pactado para el martes 12 de septiembre desde las 5:00 p.m. (a las 6:00 p.m. en horario venezolano y paraguayo) y se disputará en el estadio Monumental de Maturín. Ambos seleccionados se vieron por última vez en la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022, con victoria para los ‘guaraníes’ por 2-1.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR