A poco de un partido clave para la Selección Peruana en su camino a la Copa del Mundo 2026, la voz de Teófilo Cubillas, uno de los máximos referentes históricos del fútbol nacional, suena con autoridad. Con tres participaciones y 10 goles en Mundiales (1970, 1978 y 1982), el ‘Nene’ es una de las figuras más respetadas cuando se trata de opinar sobre el presente de la Bicolor. En esta ocasión, el exfutbolista compartió su opinión sobre el enfrentamiento ante Uruguay por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, partido que se jugará en el Estadio Nacional de Lima. Pero más allá del análisis táctico, sus palabras han revelado detalles sobre la ausencia de Paolo Guerrero, quien solicitó no ser convocado para la fecha doble de octubre.

A sus 40 años, Guerrero sigue en actividad con Alianza Lima, pero según reveló Cubillas, fue el propio Paolo quien tomó la decisión de apartarse temporalmente de la selección. “Él mismo me hizo saber que le había pedido a Fossati que preferible dejarlo en la banca porque no estaba en condiciones de poder ser un jugador más en esta oportunidad. Creo que bastante honesto Paolito en ese sentido”, declaró el ‘Nene’ en una entrevista con RPP Deportes.





Paolo Guerrero ya lo anticipaba





El atacante, al ser preguntado por su ausencia en la nómina para las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias, respondió hace unos días que se encuentra bien y que espera que su nombre esté incluido en las próximas convocatorias. “Hoy por hoy, la selección siempre va a ser una posibilidad para mí. Siempre voy a trabajar en base a eso. Juego porque me gusta. Ahora no me siento bien físicamente y como lo conversé con el profesor, espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo”, señaló para el programa de YouTube ‘Diego y Talía’.

Es importante indicar que, si bien el ‘9′ precisó que se encuentra bien, resaltó que aún no está en su mejor nivel, y eso lo conversó con el ‘Nono’. “Hablo con él constantemente. A mí me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente de que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en estos últimos partidos y, como le dije, él me entendió. Estoy para trabajar y ponerme bien en las próximas semanas”, sostuvo al respecto.





Las bajas en Perú y el camino a la clasificación, según Cubillas





Cubillas no ocultó su preocupación por las importantes bajas que sufre la Selección. Además de Guerrero, otras piezas clave del esquema de Jorge Fossati, como Gianluca Lapadula, Renato Tapia y Luis Advíncula, no estarán disponibles, lo que complica aún más el panorama para enfrentar a uno de los equipos más fuertes del continente. “Tres piezas que no están presentes, ya eso preocupa un poquito”.

Sin embargo, el exfutbolista también señaló que estas ausencias abren la puerta para que otros elementos del plantel aprovechen la oportunidad de demostrar su valor. “Sé que es oportunidad para otros jugadores para que demuestren que ellos también tienen lugar en nuestra selección, pero de verdad se les va a extrañar”, añadió, destacando la importancia de tener un equipo con profundidad y jugadores listos para asumir la responsabilidad en momentos difíciles.

Pese a las adversidades, Cubillas se mostró optimista sobre las chances de Perú de clasificar al Mundial 2026. Según el exjugador, la situación en la tabla de posiciones sigue siendo manejable, siempre y cuando la selección logre encontrar consistencia en su juego y resultados. “Lo bueno es que hay muchos equipos que tranquilamente podrían quedar un poco más atrás, pero depende de nosotros, si los jugadores están en capacidad de voltear y conseguir los resultados que necesitamos para ganar puntos”, dijo el goleador.

A pesar de la calidad del rival, Cubillas confía en que Uruguay es una selección a la que se le puede ganar, siempre que Perú juegue con inteligencia y concentración. “No quiero menospreciar al equipo uruguayo, pero lo vi en los partidos anteriores de Eliminatorias y lo sentía como era una selección al alcance de la nuestra”, señaló el exjugador.

Paolo Guerrero no juega un partido oficial con Perú desde la Copa América (ante Argentina en junio). (Foto: Getty Images)

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?





El partido entre Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV).





Perú vs. Uruguay: los últimos cinco partidos





FECHA RESULTADO COMPETENCIA 24.03.22 Uruguay 1-0 Perú Eliminatorias 2022 02.09.21 Perú 1-1 Uruguay Eliminatorias 2022 15.10.19 Perú 1-1 Uruguay Amistoso 11.10.19 Uruguay 1-0 Perú Amistoso 29.06.19 Uruguay 0-0 Perú (4-5 pen.) Copa América 2019

Perú y Uruguay se ven las caras el viernes 11 de octubre por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2022. (Foto: Getty Images)





