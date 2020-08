Fue un ‘vacilón'. Salomón Libman, arquero de UTC, pasó por ‘El Tridente Depor’ y se animó a conversar sobre dos equipos que tiene en su corazón: Alianza Lima y Sport Boys. Con 36 años, el experimentado futbolista contó por qué le tiene cariño a cada club, pero también en cuál podría colgar los chimpunes.

De arranque, se le preguntó si volvería a Sport Boys en algún momento. “Las puertas las he dejado abiertas en casi todos los equipos en los que he estado, así que sería lindo volver en algún momento al equipo donde me inicié (Libman debutó en Primera con camiseta rosada, en 2003). Ojalá que se pueda dar, sino es parte del fútbol. Le tengo cariño”, declaró.

“Lo que pasa es que me identifican con Alianza, pero la verdad es que mi ‘viejo’ es hincha del Boys y yo crecí en Cantolao, y los veía entrenar en la década de 1990. Estaban Adao, ‘Kukín', hasta ‘Puchungo'. Ahí le agarré cariño, me sentí identificado y justo me toca debutar en Boys. Después paso a Alianza, donde también, la verdad, hasta socio del club me hice” agregó.

El ‘Checho’ Ibarra le consultó en cuál le gustaría retirarse. “Me la pusiste difícil. A los dos equipos creo que le he agarrado un cariño especial. El primero que me llame, la verdad”, respondió, entre risas, el arquero del cuadro cajamarquino. Libman pasó por Sport Boys desde 2002 hasta 2008, año en que ficha por Alianza Lima, en donde jugó cuatro temporadas.

Sobre la Liga 1

“Fue dura la suspensión del torneo. El plantel es reducido por la pandemia, pero estoy seguro que si lo tenemos completo, vamos a pelear arriba y ser protagonistas. No tenemos muchas piezas de recambio, esperamos que los lesionados se recuperen en estos días. Algunos están por la bolsa de minutos, yo creo que así tengas 40 o 16 años, debes ganarte el derecho a jugar”, agregó.

Finalmente, Libman se animó a hablar de sus colegas. “Yo creo que el jugador que no cumpla con los protocolos debe quedar fuera. Si después de entrenar, vas a hacer cosas que no debes o hacer cosas acorde a un futbolista profesional, puedes malograr el trabajo de todos tus compañeros y son cosas que a mí me molestan en lo personal”, sentenció.