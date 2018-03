Luis Advíncula sobre la competencia con Aldo Corzo: "No llegué antes para ganarle días"

La Selección Peruana se prepara para los choques amistosos ante Croacia e Islandia con miras al Mundial Rusia 2018. Será en estos partidos que Ricardo Gareca comience a definir su lista final de convocados y, por supuesto, moldear su equipo titular.

La competencia está dura en todas las posiciones. Uno de los dolores de cabeza es el puesto de lateral derecho, lugar donde se desempeñan Aldo Corzo y Luis Advíncula. Justamente, 'Bolt' habló sobre la disputa.

"Yo me llevo muy bien con Aldo, somos muy buenos amigos. Trabajamos día a día y el entrenador decidirá a quién pone. Él ha venido jugando, pero yo espero mi oportunidad", comentó para la prensa tras el tercer día de trabajos de la Selección Peruana en la Videna.

El jugador de Lobos BUAP aclaró que no llegó a Lima antes de lo previsto para sacar ventaja. "No es que vine antes porque quería ganarle días a Aldo. Se dio porque estaba suspendido y el club me dio permiso".

Advíncula dejó claro que su objetivo es Rusia 2018: "Estoy contento y con muchas ganas. Es un orgullo lo que consiguió este grupo. Ahora estamos enfocados en el Mundial".

