Si bien todavía no ha podido ganarse la titularidad en América de Cali, Luis Ramos viene construyendo su propio camino en el fútbol colombiano y espera seguir sumando minutos en la que es su primera experiencia en extranjero. Eso, por supuesto, le da más chances para ser considerado en la Selección Peruana y se espera que sea convocado este fin de semana para la fecha FIFA de junio.

Así pues, en la previa del partido de América de Cali con Independiente Medellín, válido por la fecha 20 de la etapa regular de la Liga BetPlay 2025, Ramos charló con los medios oficiales de su club y habló sobre su estadía en Colombia y cómo viene afrontando esta etapa.

De primeras, el atacante nacional se mostró feliz por el recibimiento que tuvo desde el primer día que pisó Colombia, algo que favoreció a su rápida adaptación. “Estoy muy agradecido con el país, estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que llegué, me he sentido muy cómodo”, sostuvo.

Luis Ramos está en América de Cali a préstamo hasta finales del 2025. (Foto: América de Cali)

La familia es muy importante para Ramos y su comodidad en Colombia es algo que lo tiene tranquilo, pues todos están contentos de estar en Cali y acompañarlo en esta retadora experiencia. “Mi familia también está muy contenta de estar aquí, muy agradecidos también”, agregó.

Eso sí, a propósito del próximo partido de la Selección Peruana con la ‘Tricolor’, Luis Ramos remarcó su deseo de ser titular y tener la oportunidad de anotarles. De hecho, en vista de que Óscar Ibáñez quiere contribuir con el recambio generacional en la ‘Bicolor’, no sería descabellado pensar en que podría sumar importancias minutos.

“Si me toca representar a mi país, sería para mí un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia y nada, esperemos salir victorioso en ese partido”, concluyó el delantero que aún pertenece a Cusco FC y que está a préstamo en América de Cali por todo el 2025, con una opción de compra de por medio. ¿Ibáñez le dará la chance de estar en el Metropolitano de Barranquilla?

Luis Ramos todavía no registra goles con la Selección Peruana. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

