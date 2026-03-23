Se acerca la hora de la verdad. La Selección Peruana alista el debut de un nuevo proceso, esta vez al mano del brasileño Mano Menezes, con el firme objetivo de competir en las Eliminatorias al Mundial 2030 y volver a una Copa del Mundo luego del fracaso en el proceso al 2026. De hecho, con la escuela brasileña también se busca recuperar la memoria y el estilo histórico del fútbol peruano. En ese sentido, los primeros pincelazos se podrán ver en los amistosos ante Senegal y Honduras en suelo europeo.

Mano Menezes, antes de partir con los convocados del medio local, habló brevemente con la prensa sobre lo que espera en estos primeros partidos. “Son los primeros pasos de un trabajo largo, iniciamos bien”, dijo el brasileño en el aeropuerto Jorge Chávez antes de embarcar en lo que será su segunda experiencia a nivel selección, pues tuvo un breve paso en el ‘Scratch’.

Con respecto a la convocatoria de jugadores jóvenes, dijo: “Es importante que tengan minutos internacionales para que tengan experiencia y estén preparados para lo que vaya a venir”. Además, sobre Senegal y Honduras, los primeros sparrings a nivel internacional, apuntó: “Son buenos rivales”. De hecho, el objetivo es ver algo nuevo a nivel futbolístico, con el resultado a segundo plano, pero también esperando ver el desenvolvimiento de las caras nuevas.

Mano Menezes construyó una reputación sólida en el fútbol brasileño. Su salto a la fama ocurrió con Gremio, al que devolvió a la Serie A y llevó a la final de la Copa Libertadores en 2007. Sin embargo, su consolidación llegó con el Corinthians, donde no solo logró el ascenso, sino que conquistó la Copa de Brasil en 2009 liderando un equipo que contaba con el histórico ‘Fenómeno’ Ronaldo. Luego de ello asumió como seleccionador de Brasil en 2010, iniciando un proceso de renovación generacional tras el Mundial de Sudáfrica.

Tras su paso por la ‘Canarinha’, Menezes dirigió a Flamengo, Cruzeiro y Palmeiras. En Cruzeiro vivió una de sus etapas más ganadoras, obteniendo el bicampeonato de la Copa de Brasil (2017 y 2018). Antes de su llegada al banquillo peruano, también tuvo breves experiencias internacionales, como su paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita, destacándose sobre todo como un técnico defensivo.

Mano Menezes dio su primera convocatoria de 25 futbolistas, que se redujo a 24 por la lesión de Renzo Garcés. (Foto: FPF)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:





Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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