El buen momento de Erick Noriega en Gremio no ha pasado desapercibido en el mercado internacional tras sus buenas actuaciones en el equipo ‘gaúcho’ y su reciente convocatoria a la Selección Peruana. En las últimas horas se conoció que el equipo de la MLS, Atlanta United, presentó una oferta formal para quedarse con el volante peruano. Sin embargo, la propuesta no convenció a la directiva del club brasileño.

De acuerdo con reportes desde Brasil, el conjunto estadounidense puso sobre la mesa 3,5 millones de dólares para fichar al exjugador de Alianza Lima. La propuesta buscaba concretar su llegada a la MLS en este mismo mercado. Pero la respuesta del ‘Tricolor’ fue clara desde un inicio.

Y es que en Gremio consideran a Noriega una pieza importante dentro del plantel. Por ello, el club habría fijado un precio mucho más alto para negociar su salida. La institución brasileña pediría cerca de 8 millones de dólares por el 90% de sus derechos económicos, una cifra que duplica la oferta inicial del equipo norteamericano.

El mediocampista peruano viene consolidándose en el fútbol brasileño desde su llegada. En su segunda temporada con Gremio ha logrado ganarse un lugar en el equipo titular. Su rendimiento lo ha convertido en uno de los jugadores más valorados del plantel.

Además, Noriega ya sabe lo que es celebrar títulos con el club. El peruano formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Gaúcho recientemente. Ese logro ayudó a potenciar su valor en el mercado y a despertar el interés de clubes del exterior.

Cabe recordar que el volante tiene contrato con Gremio hasta el 2028. Por ello, la institución brasileña no tiene urgencia de venderlo y solo aceptaría negociar si llega una propuesta que se acerque a sus pretensiones económicas.

Mientras tanto, el interés de Atlanta United podría no ser el único. El buen nivel del peruano también ha despertado atención en otros mercados. Por ahora, su futuro sigue ligado al club brasileño. Aunque el mercado podría traer nuevas ofertas en los próximos meses.

Así, el nombre de Erick Noriega continúa moviendo el mercado internacional. El mediocampista peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera además de ser convocado a la Selección Peruana para los amistosos frente Senegal y Honduras.

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