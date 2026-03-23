La llegada de Miguel Mostto al Atlético Nacional de El Porvenir, en Trujillo, para disputar la Etapa Departamental de la Copa Perú no es solo un fichaje más; es el retorno de un delantero que personifica la vigencia en el fútbol nacional. A sus 48 años, el delantero asume el reto de liderar un proyecto que busca el ascenso, aportando una experiencia que muy pocos jugadores en actividad pueden presumir en el ‘fútbol macho’.

Su historia comenzó a escribirse con fuerza a finales de los 90, pero fue en Cienciano del Cusco donde alcanzó su estatus de goleador. En el ‘Papá’, Mostto no solo se cansó de anotar goles en la altura, sino que formó parte de la época dorada del club tras las conquistas internacionales en Copa Sudamericana y la Recopa, consolidándose como uno de los máximos artilleros históricos de la institución cusqueña y ganándose el respeto de los hinchas.

El punto más alto de su rendimiento individual llegó en las temporadas 2005 y 2006, años en los que se coronó como el máximo goleador de la Primera División del fútbol peruano de forma consecutiva. Aquella distinción lo llevó también a la Selección Peruana y un año después a su primera y única experiencia en el exterior, precisamente a Inglaterra, cuando muy pocos peruanos iban a dicha liga.

Su éxito le abrió las puertas de la Selección Peruana, donde tuvo la oportunidad de representar al país en procesos eliminatorios y amistosos internacionales. Además, su olfato goleador llamó la atención en el extranjero, llevándolo a probar suerte en el Barnsley de la Championship de Inglaterra. Aunque su paso por Europa fue breve, esa experiencia fue clave en su carrera.

Así fue presentado Miguel Mostto como nuevo fichaje de Atlético Nacional Porvenir de Trujillo. (Facebook)

A lo largo de su trayectoria, Mostto también dejó huella en otros clubes importantes del país como Alianza Lima, donde aportó su cuota goleadora, y en instituciones como Coronel Bolognesi o Sport Huancayo. En cada uno de estos equipos, su aporte fue clave para evitar el descenso y luego clasificar a torneos internacionales, enriqueciendo su carrera con el paso de los años.

En las últimas temporadas, el atacante se ha convertido en un trotamundos de la Copa Perú y el fútbol máster, demostrando una condición física envidiable. Su fichaje por Atlético Nacional de El Porvenir responde a la necesidad del equipo de contar con un referente para los partidos de eliminación directa, donde un error o un acierto mínimo definen el destino de toda una campaña.

Este nuevo capítulo en la carrera de Miguel Mostto refuerza su compromiso con el deporte que ama. Mientras muchos de sus contemporáneos llevan años en el retiro, él prefiere seguir compitiendo. Si le va bien, puede lograr el ascenso a Liga 3 y seguir desafiando el tiempo. De hecho, ya es el jugador peruano más longevo en actividad superando a Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Hernán Rengifo, entre otros.

Miguel Mostto jugó por última vez en Primera División en San Simón de Moquegua en 2015. (Foto: ANEP)

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