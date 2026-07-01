Como parte de las visitas que viene realizando a los clubes de la Liga1, el comando técnico de la Selección peruana, liderado por Mano Menezes, llegó a las instalaciones de Campo Mar U para sostener una reunión de trabajo con el entrenador de Universitario, Héctor Cúper.
El encuentro tuvo como principal objetivo fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y mantener una comunicación permanente en torno al seguimiento y desarrollo de los futbolistas que integran o pueden integrar la selección nacional.
Durante la reunión, ambas partes intercambiaron ideas sobre planificación deportiva, metodologías de entrenamiento y el monitoreo de los jugadores. La cita forma parte de la estrategia impulsada por la Federación Peruana de Fútbol para mantener un vínculo cercano con los clubes del torneo local.
La delegación de la Federación Peruana de Fútbol fue recibida por el administrador de Universitario, Franco Velazco, quien expresó el respaldo del club a este tipo de iniciativas orientadas a estrechar la relación entre los equipos profesionales y la Bicolor.
Al término de la visita, Menezes destacó la disposición mostrada por la institución crema y resaltó la importancia de generar espacios de diálogo que permitan un trabajo coordinado en beneficio del fútbol peruano.
“Agradecemos a Universitario por la apertura y la excelente disposición para compartir esta jornada de trabajo. Es muy valioso que podamos intercambiar ideas, conocer nuestras respectivas planificaciones y construir una comunicación permanente que beneficie a la Selección peruana y al desarrollo de los futbolistas”.
Finalmente, el entrenador de la Bicolor también valoró las condiciones que ofrece el complejo deportivo de Universitario para el crecimiento de sus jugadores y del fútbol nacional.
“Además, felicitamos al club por contar con una infraestructura de primer nivel como Campo Mar U, un activo importante para el crecimiento del fútbol peruano”, manifestó.
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