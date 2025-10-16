La Selección Peruana vivió un nuevo capítulo de transición bajo el mando de Manuel Barreto, quien asumió el reto de dirigir a un plantel renovado en el amistoso ante Chile disputado en Santiago. Aunque el resultado (1-2) no fue el esperado, el encuentro dejó sensaciones importantes dentro del grupo, especialmente por el mensaje que el entrenador compartió con sus dirigidos antes del pitazo inicial. Con varios rostros jóvenes en la convocatoria, Barreto aprovechó el momento para enviar una arenga que reflejó su visión sobre lo que significa vestir la camiseta nacional.

En el video difundido por las redes oficiales de la Federación Peruana de Fútbol, se pudo observar al técnico interino reuniendo al grupo en el camerino antes de saltar al campo. Con tono firme y mirada decidida, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores apeló a la emoción y al carácter, buscando que cada uno de los futbolistas asumiera el desafío con convicción frente a un rival histórico.

“Hoy día, muchachos, tenemos que saber algo: el fútbol es de emoción, de duelos, de la dividida que ganan, del duelo que te va dando confianza”, fueron las primeras palabras de Barreto, generando atención inmediata entre los jóvenes como César Inga, Joao Grimaldo y Matías Lazo, quienes fueron parte del once titular. El mensaje fue directo y con un propósito claro: que los nuevos valores entiendan que defender al país también implica competir con el corazón.

El técnico nacional, que ha trabajado de cerca en los procesos de formación juvenil de la FPF, se mostró convencido de que este grupo puede ser la base del futuro de la selección. En la parte final de su arenga, dejó una frase que resume su visión sobre el espíritu que busca inculcar. “Que Perú siempre arriba. Dale, que lo sacamos adelante juntos, muchachos”, expresó con emoción antes de salir al campo del Estadio Nacional de Santiago.

Más allá del discurso, el desempeño de los futbolistas respaldó sus palabras. Durante el amistoso, Perú mostró pasajes de buen fútbol y momentos de intensidad, con figuras como Grimaldo y Inga destacando por su entrega y personalidad. Pese a la derrota, Barreto logró transmitir una idea de compromiso que dejó buena impresión en los hinchas y en la interna del equipo.

Perú vs. Chile juegan por amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

El contexto del amistoso no era menor: se trataba del primer partido tras la salida de Óscar Ibáñez y el inicio de un proceso de evaluación liderado por la FPF para definir al nuevo entrenador del combinado nacional. Barreto, como interino, aprovechó la oportunidad para mostrar su estilo y probar jugadores que podrían tener continuidad en la próxima fecha FIFA de noviembre.

Por el momento, el trabajo del estratega se centra en seguir observando a futbolistas del medio local y del extranjero con proyección a corto plazo. La Federación valora su conocimiento del entorno juvenil y su rol en el desarrollo de las nuevas generaciones, lo que le da ventaja en esta etapa de transición. En Videna, su labor ha sido considerada clave para renovar la estructura de la selección.

Manuel Barreto dirigirá a la selección peruana en los dos amistosos que disputará en noviembre. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente un mes cuando visite a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de noviembre, se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo) y el horario aún está por confirmarse.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

