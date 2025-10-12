Tras la derrota de la Selección Peruana frente a Chile por 2-1 en Santiago, uno de los que tomó la palabra fue Marcos López. El lateral izquierdo, una de las piezas más experimentadas del actual plantel, destacó la entrega del grupo y, sobre todo, el desempeño de los nuevos convocados que tuvieron minutos en el amistoso. Más allá del resultado, el futbolista del Copenhague consideró que el encuentro dejó sensaciones positivas y aprovechó para enviarle un “consejo” especial a Felipe Chávez, el juvenil del Bayern Múnich que tuvo su esperado debut con la ‘Bicolor’.

Para López, el duelo ante el cuadro sureño sirvió como una valiosa oportunidad para observar el rendimiento de las nuevas caras de la selección. En su análisis, resaltó que varios de ellos mostraron personalidad y carácter en un contexto complicado, especialmente tratándose de un clásico del Pacífico disputado en condición de visita.

“Algunos jóvenes han podido debutar y lo han hecho, para mí, de la mejor manera. Es un partido de preparación y hay que seguir por este camino. Más allá del resultado, fue un gol fortuito que no debe opacar lo que se hizo durante los 90 minutos”, comentó el lateral peruano a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

El jugador formado en Sporting Cristal también habló sobre la importancia de mantener la concentración y el esfuerzo dentro de sus clubes para llegar preparados a futuras convocatorias. “La selección es para cualquiera, pero hay que dar lo mejor para estar aquí. El nivel internacional es otro nivel y cada uno debe seguir preparándose”, añadió.

¿Qué dijo sobre Felipe Chávez?

Uno de los temas que más atención generó fue el debut de Felipe Chávez, el futbolista de 18 años del Bayern Múnich. El joven atacante tuvo algunos minutos ante Chile y fue captado levantando los brazos en señal de pedir la pelota, algo que generó diversos comentarios en redes sociales.

López se refirió directamente a esa situación y le restó dramatismo. “Sabemos que Felipe viene de Alemania, con muchas ganas de mostrarse y ayudar. Es normal que pida la pelota, eso muestra que quiere participar y tiene hambre de jugar. Lo importante es que todos lo vayamos conociendo y encontremos las mejores situaciones para aprovechar su talento”, explicó el defensor.

Además, el futbolista del Copenhague resaltó la actitud y proyección del joven atacante. “Tiene muchas condiciones, un futuro impresionante. Esperemos que siga viniendo y sumando minutos, porque son jugadores que pueden ayudarnos mucho en adelante”, comentó con optimismo sobre su compañero.

Felipe Chávez. (Foto: ITEA Sports)

El lateral también aprovechó para enviar un mensaje al entorno del fútbol peruano, pidiendo calma respecto a las críticas hacia los nuevos jugadores. “A veces la gente habla, pero en el campo todo pasa en milésimas de segundo. Son decisiones que se toman ahí mismo y no siempre se pueden explicar. Lo importante es seguir trabajando y confiando en el proceso”, señaló.

Con la mira puesta en los próximos amistosos, Marcos López destacó la unión del grupo y el compromiso del plantel bajo las órdenes momentáneas de Manuel Barreto. El combinado nacional buscará corregir errores y mantener la base de jugadores que enfrentó a Chile, con la expectativa de seguir sumando experiencia de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

TE PUEDE INTERESAR