Martín Liberman es de los periodistas deportivos que creyó mucho en el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. Y, pese a su nacionalidad argentina, celebró la clasificación de la ‘bicolor’ al Mundial Rusia 2018.

Ahora, el periodista de Fox Sports se declara uno de los admiradores del trabajo de Gareca. Y pone como ejemplo a Selección Peruana, ante una Argentina que deja muchas dudas al mando de Jorge Sampaoli. La ‘albiceleste’ viene de caer goleada ante España, y en el país ‘gaucho’ se vive una especie de crisis futbolística.

“Me pone contento lo que les pasó. Me pone contento por el ‘Tigre’. Me pone contento por Perú. Me puso muy contento, al verlos jugar sus dos amistosos [ante Croacia e Islandia]”, destaca Martín Liberman en RPP Noticias.

Actualmente, Perú es considerado un equipo que puede dar la sorpresa en el Mundial. Gareca prueba jugadores y se ha encargado de afirmar que aún no define la lista de 23 futbolistas que llevará al Mundial.

“ Perú tiene proyecto, un equipo armado y casi una domina definida. Mientras que nosotros nos seguimos preguntando quiénes van a ir al Mundial. No solo por la lista de 23, sino porque, además de Otamendi y Messi, quién va a jugar en el equipo titular. La vedad, está bueno lo que les está pasando y disfrútenlo”, afirma el periodista de Fox Sports.

