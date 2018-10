Miguel Araujo explicó su lesión: ¿llegará a los amistosos de la Selección Peruana? 

Miguel Araujo llega al tope. El defensa aseguró que solo sufrió un pequeño golpe en su último partido con Talleres de Córdoba en Argentina y no hay por qué alertarse: estará a disposición de la Selección Peruana para los amistosos ante Chile y Estados Unidos.

"Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comunicaron con la Selección y no hay por qué preocuparse”, dijo entrevista con Gol Perú.

Agregó: "No me preocupé mucho porque simplemente me dolía. Sentía la rodilla estable y firme, felizmente. Con la resonancia descartamos alguna lesión grave. Me llamó Néstor Bonillo desde la Selección Peruana para preguntarme cómo estaba. Le conté detalles del golpe y le di el número del médico del club".

Sobre lo que se le viene, Miguel Araujo comentó: "“Espero llegar al clásico de Córdoba y viajaría a Estados Unidos al día siguiente para unirme a la Selección”.

Para terminar, el jugador aseguró que su adaptación en Argentina va por buen camino. “La gente me ha tratado muy bien y me he adaptado. Son muy linda gente y muy abiertos”.