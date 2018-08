Miguel Araujo fue presentado en conferencia de prensa como flamante fichaje de Talleres de Córdoba. El defensa de la Selección Peruana charló con la prensa, y reveló el consejo que le dio Ricardo Gareca , cuando se enteró del interés del cuadro argentino por ficharlo para las próximas tres temporadas.

“Hablé con Ricardo [entrenó a Talleres en dos oportunidades] , me aconsejó y me dijo que vaya a ojos cerrados, porque es un club serio, con mucha historia y que no me iba a arrepentir”, aseguró Miguel Araujo.

‘La Fiera’ entrenó por primera vez en Talleres de Córdoba, y trabaja con la convicción de sumar minutos en el próximo choque ante Boca Juniors. El exdefensa de Alianza Lima intentará ganarse un espacio en el equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda.

“Significa crecimiento. Vine a Talleres para crecer como futbolista y para sumar al equipo. Fue dura la despedida que tuve en Alianza Lima, porque jugué casi cinco años”, agregó Miguel Araujo.

Miguel Araujo sumará su segunda experiencia en el extranjero, luego de su paso por la Estrella Roja de Belgrado (Serbia). Con 23 años, el peruano es considerado, además, por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

“Los hinchas verán corazón, meter, empujar a mis compañeros, adaptarse a la familia y comenzar a querer a la camiseta”; agregó Miguel Araujo.