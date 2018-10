Miguel Trauco habló sobre su posible llegada a la Liga de las Estrellas

Hace unos días, Depor conversó con el representante de Miguel Trauco , y reveló que el lateral de la Selección Peruana podría llegar a la Liga de las Estrellas, para el próximo año. Pero, ¿el zurdo está convencido en dejar Flamengo?

“Estoy tranquilo en Flamengo. Me están mirando, un poco más, y eso me gusta. Tengo un año de contrato. Por mí, me quedaría. Sé que la MLS es una buena liga, de excelente nivel. Tengo compañeros en la Selección, y nos hablaron muy bien de ese campeonato”, afirmó Miguel Trauco en Exitosa Deportes.

Es preciso señalar que Flamengo ya conversó con el representante de Miguel Trauco para negociar su renovación. Esta situación beneficiaría al club brasileño, ante una posible venta del futbolista a los clubes de la MLS que analizan la compra del lateral de la Selección Peruana.

¿Dejará Flamengo? Miguel Trauco y los mercados a los que fue ofrecido

Por otro lado, el exjugador de Universitario de Deportes aseveró que fue fundamental el trabajo con el psicólogo de la Selección Peruana, Marcelo Márquez, para no volver a caer en las provocaciones de los jugadores chilenos. Perú, finalmente, goleó a ‘La Roja’ en su amistoso FIFA, con un Miguel Trauco de titular.

“Estuvimos muy contentos. Sabíamos que con Chile no había amistosos. Ganamos de manera contundente, fue importante. No solo se ganó por una abultada ventaja, sino que le sacamos provecho a muchos aspectos. Pero es entendible que Chile viene de un recambio. Pero nosotros tenemos equipo para pelearle a cualquiera”, concluyó Miguel Trauco.