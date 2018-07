Nolberto Solano apuesta por la continuidad de Ricardo Gareca en la Selección Peruana pero no duda en afirmar que al 'Tigre' no le quedaría grande el buzo de la Selección de Argentina . El 'Maestrito' dijo que puede cambiar la realidad actual de los albicelestes.

" Ricardo Gareca le cambió la cara al fútbol peruano le dio confianza al jugador. Con tanto jugador de élite en Argentina cómo no va a tener éxito. Él puede devolverle la identidad y cambiar la realidad de la Selección Argentina", dijo en entrevista con Radio Mitre.

Anderson Santamaría reveló cómo Alberto Rodríguez lo 'preparó' para jugar contra Francia



"No lo digo por pasarle la mano, pero desde que vino a Perú cambió muchas cosas en el fútbol peruano y todavía nos falta. Ustedes tienen un gran potencial, yo creo que tiene que volver esa armonía del hincha del jugador. Ricardo Gareca no va a tener ningún problema, Argentina tiene que volver a su identidad. No era habitual ver a argentina cambiar tanto técnico", añadió Ñol.

Nolberto Solano dijo que Argentina si puede tentar al 'Tigre' y que cualquier decisión que tome no afectará el cariño que el hincha le tiene: " Ricardo Gareca es un profesional y él ha sido jugador y conoce la idiosincrasia. Sabemos que es un profesional y esta profesión es así".

El popular 'Nobby' habló de la relación que podría tener Ricardo Gareca con Lionel Messi. A veces es difícil creer que un jugador de tanta capacidad se vea envuelto en esas polémicas. Ricardo ha potenciado al futbolista peruano y a Messi, de afuera, se le ve que no se siente bien. Si a Messi se le llega a poner contento, antes de dejar el fútbol va a querer sacarse esa espina de ganar algo con Argentina".

