El último viernes, además de la importancia del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua –para comenzar la ‘Era Jorge Fossati’ con el pie derecho–, el debut de Oliver Sonne con la Selección Peruana acaparó los flashes de los medios de comunicación. Todo el Estadio Alejandro Villanueva coreó su nombre y por fin se dio el contexto ideal para que pueda estrenarse con la ‘Bicolor’. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido en Dinamarca, el país donde nació y vivió durante toda su vida.

Era de esperarse que su primer partido con la ‘Blanquirroja’ iba a tener repercusión en el mencionado país europeo, pues al tener padre danés existía la posibilidad de que algún momento sea citado por la ‘Dinamita Roja’. Debido a que esto no sucedió ni en selecciones juveniles, desde el año pasado, cuando Juan Reynoso todavía era el entrenador, su presencia en la Villa Deportiva Nacional (Videna) dejó de ser una novedad.

El medio deportivo Tipsbladet habló sobre el debut de Sonne en su página web, destacando que previamente ya había sido convocado pero no había tenido la oportunidad de ingresar. “El jugador de Silkeborg ha sido seleccionado varias veces para la selección sin debutar, pero el viernes lo logró cuando el seleccionador nacional, Jorge Fossati, envió al campo al danés en la segunda parte del partido contra Nicaragua, que Perú ganó 2-0″, señalaron.

Eso sí, el citado portal danés también se refirió a la sorpresiva reacción de Fossati previo al ingreso del futbolista de 23 años, ya que este evidenció su incomodidad por la actitud del público al momento de exigir su debut. “Aunque el seleccionador nacional se mostró descontento con la gran cantidad de aficionados que querían ver en el campo a Oliver Sonne, no pasó lo mismo con la actuación del danés-peruano que jugó la última media hora”, añadieron.

Lo que sucedió fue que el director técnico uruguayo no ocultó su molestia en conferencia de prensa, ya que consideró que fue una falta de respeto de la hinchada hacia el resto de jugadores que estaban en el banquillo de suplentes. Eso sí, destacó la soltura de Sonne dentro del campo y algunas acciones puntuales que dieron cuenta de su calidad.

“La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos. Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”, dijo el ‘charrúa’.

Por otro lado, EkstraBladet resaltó la noticia afirmando que también podría sumar minutos este martes, cuando la Selección Peruana enfrente a República Dominicana en el Estadio Monumental. “El defensa, que llevaba el número 3 en la espalda, reemplazó a Miguel Trauco y ayudó a cerrar la defensa y asegurar la victoria de Perú. El lateral de 23 años podría regresar a la acción el miércoles (hay una diferencia horaria de siete horas entre Perú y Dinamarca) cuando Perú enfrente a República Dominicana”, recalcaron.

EkstraBladet rebotó el debut de Oliver Sonne con la Selección Peruana. (Imagen: Captura)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO