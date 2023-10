Es importante destacar que una persona puede tener una o más nacionalidades, pero en el ámbito del fútbol, un deportista solo puede tener una ‘nacionalidad deportiva’, lo que significa que solo puede representar a una selección nacional. ¿Cómo se adquiere esta nacionalidad deportiva? El futbolista debe haber participado en al menos un partido, independientemente del tiempo que haya estado en la cancha, y este partido debe haber tenido lugar en una competencia oficial.

Conforme a las reglas de la FIFA, se establece que “un jugador que no ha tenido participación en un partido, ya sea en el campo o en el banquillo, no ha sido considerado como parte activa del encuentro”. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso de Oliver Sonne durante su presencia en el equipo frente a ‘La Roja’. También se subraya que “un jugador convocado a una selección nacional, pero que no aparece en la lista de jugadores titulares o suplentes, no se considera partícipe de ese partido”. Lo que sucedió en la reciente fecha del proceso clasificatorio.

En este sentido, Oliver Sonne aún no ha logrado adquirir la nacionalidad deportiva, lo que significa que no está completamente impedido para representar a otra selección. Sin embargo, es importante destacar que la falta de esta nacionalidad no lo excluye de forma definitiva. Con menos de dos partidos oficiales, el jugador podría cambiar de federación, aunque este proceso sería más complejo.

Dudas de lateral derecho

En los últimos cinco partidos consecutivos del proceso clasificatorio para la Eurocopa 2024, Dinamarca ha contado con cinco jugadores en la posición de lateral derecho. Tres de ellos la desempeñan como una de sus posiciones principales, y en el caso de Joachim Andersen y Andreas Christensen, se ha visto en la necesidad de improvisar, ya que su posición natural es la de zaguero central.

Pese a que ganaron el 87% de los puntos en disputa, llegando a las últimas fechas a disputar su clasificación a la principal competencia de selecciones en el Viejo Continente, el entrenador Kasper Hjulmand no ha podido definir a su lateral derecho. Ante este panorama, podría surgir la opción de considerar a Oliver Sonne. Más aún, si el hombre peruano-danés tiene números similares en la Superliga de Dinamarca que Elias Jelert del FC Copenhague.

Jugador Rival Marcador Elias Jelert San Marino 2-1 Joachim Andersen Kazajistan 3-1 Rasmus Kristensen Finlandia 1-0 Jens Larsen San Marino 4-0 Andreas Christensen Eslovenia 1-1

Sigue sumando minutos

Después de regresar de su primera visita a Perú, Oliver Sonne se puso rápidamente a disposición del Silkeborg. Una vez más, sumó 90 minutos, y ya son 12 encuentros de la Superliga danesa en los que el lateral derecho ha completado la totalidad del juego. Sonne fue una pieza importante en el triunfo 2-1 ante el Hvidovre IF en calidad de visitante. Estos tres puntos los colocan en la segunda posición del torneo, a solo un punto del líder.

Defensivamente, Sonne ha demostrado su valor con un promedio de 1.8 despejes por partido. También ha participado activamente en la recuperación de balones, con un promedio de 5.0 recuperaciones por encuentro. En el centro del campo, ha destacado con un alto porcentaje de precisión en sus pases, completando un promedio de 33.9 pases precisos por partido.

En cuanto a su juego físico y duelos, Sonne ha tenido un rendimiento parejo, ganando un promedio de 4.9 duelos totales por partido, con un 58% de efectividad en los duelos aéreos. Además, ha demostrado habilidades defensivas al realizar 3 tackles por partido y 0.8 intercepciones. En resumen, Sonne es un lateral derecho versátil que contribuye de manera significativa tanto en defensa como en la creación de oportunidades en el ataque, siendo un activo esencial para su equipo en la Superliga danesa.

